李四川邀賞三層崎花海 笑稱「台北不是只有京華城」

有「台版富良野」美稱的台北市北投三層崎花海今（17）日揭開序幕。（記者何玉華攝）

2025/01/17 13:22

〔記者何玉華／台北報導〕台北市近年新興的打卡熱點北投三層崎花海，今（17）日揭開序幕，為今年春節走春再添選擇，台北市副市長三層崎說，從空拍看到花海組成的大冠鷲地景，一點都不輸日本富良野，全台民眾可以利用過年來北投，還開玩笑地說，台北不是只有很頭痛的京華城，還有讓人心情很好的三層崎。

邁入第5年的三層崎花海，被譽為「台版富良野」，運用GPS定位放樣技術，將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」模樣，以薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花等多種特色花卉刻畫於花海中，宛如展翅守望花田，其中，石竹代表夢想新生，雞冠花和大理花寓意富貴吉祥，銀葉菊、孔雀草象徵堅韌與永恆，四季秋海棠代表愛與希望的長久。

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李四川在致詞時提到他前一陣子到日本，感受到日本四季都有不同顏色，也建議公園處對行道樹的喬木選擇，可以考慮樹葉顏色在不同季節的變化，如日本的銀杏、敦化南路的欒樹，讓台北市四季都有不同顏色；還開玩笑地提到，前兩天還在因京華城的案子很頭痛，來到三層崎看到花海心情就很好；邀請全台的民眾過年來走走「台北不是只有京華城」。

三層崎花海即日起至3月31日止，春節期間正值賞花高峰期。李四川表示，花展期間從北投捷運站至三層崎有接駁服務，也跟當地廿五間特約商店合作，還有胖卡餐車進駐，「花展活動摺頁」也有推薦周邊人氣景點，讓賞花之旅更豐富精彩。

有「台版富良野」美稱的台北市北投三層崎花海今（17）日揭開序幕。（記者何玉華攝）

台北市副市長李四川今天出席三層崎花海開幕活動，也寫下了祈願卡「金蛇迎春 台北一切萬安」。（記者何玉華攝）

台北市北投三層崎花海今（17）日揭開序幕，已吸引不少銀髮族登山客踏青。（記者何玉華攝）

有「台版富良野」美稱的台北市北投三層崎花海今（17）日揭開序幕。（記者何玉華攝）

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