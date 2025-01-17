春節出境旅客暴增 機捷每天清晨加開兩列車從北車到機場

桃園機場捷運將加開清晨列車，提供搭乘早班機出國旅客便利服務。（桃捷公司提供）

2025/01/17 13:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園國際機場農曆春節期間的每日入出境旅客，預估將會接近15萬人次，桃園大眾捷運股份有限公司規劃24日到2月2日間，將專案試辦提早於清晨5點、5點半，加發從桃園機場捷運A1台北車站到桃園國際機場的直達車，提供搭乘早班機出國的旅客便利服務。

去年農曆春節的疏運資料顯示，假期前一天就會湧現出國旅遊人潮，桃捷公司規劃24日到2月2日共10天，將提早於每天清晨5點、5點半加開直達車，從機捷A1台北車站發車，直接開往A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站，2列加班車預估每天可服務600名以上旅客，因中間不停站，運行時間約僅需35分鐘。

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配合清晨加班車，機捷A1台北車站將提前於每天清晨4點半開站、市區預辦登機也同步提早提供服務，A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站，則將於每天清晨5點開站，另，為減低對於沿線地區居民的影響，列車行經部分音量敏感路段，將採取減速方式來減少聲響。

桃園機場捷運將加開清晨列車，提供搭乘早班機出國旅客便利服務。（桃捷公司提供）

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