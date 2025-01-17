危險動作！奶茶空瓶掉月台軌道 國中生竟跳下去撿

吉安車站第二月台有國中跳下軌道撿寶特瓶。（擷自網路）

2025/01/17 13:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花蓮吉安車站昨天下午大約有4、5名國中學生在第2月台搭車要回家，但邊走邊嬉鬧，奶茶寶特瓶掉落軌道學生竟跳下去撿，被月台其他等車民眾目擊拍影片po網，幸好當時沒有列車通過。鐵路警察局花蓮分局表示，已通知學校查證身分，將請學生到案說明。

「看不懂現在的小孩，這樣玩很好玩嗎？真的很危險耶！」影片中該名國中生與同學一起到吉安車站第二月台等車，時間是昨天下午4點45分左右，穿灰色體育服的小男生從月台跳下軌道，撿起掉落軌道的寶特瓶後爬上月台，上月台後還是繼續踩瓶子發洩精力，旁邊的民眾見狀嚇一跳，叫學生別再這樣玩耍！

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另名目擊學生說，那幾個學生真的有誇張，把奶茶瓶子踩來踩去，掉下去軌道後還下去撿，學生還互相推來推去，搭上火車後還大聲聊天嬉鬧，影響到車上的人，「只能說學務處見」！還有民眾留言說，依照鐵路法規定，行人不得侵入鐵路路線，如果影響行車安全情節重大，還可處5萬元以上10萬元以下罰鍰。

第一時間也有網友馬上傳送影片給校方「這是貴校學生，等到出人命就不是這樣了」！對此校方表示，通勤學生搭車失序的行為絕對是不對的，學校已經在第一時間通知家長，同學也知道自己犯錯，會記取教訓，學校也將加強相關教育宣導，提醒學生交通安全及生命安全的重要。

鐵路警察局花蓮分局今天指出，經調閱監視器畫面及查證後，該名行為人是花蓮某國中學生，警方通知校方查證行為人身分，也會請該生到案說明，車站方面也將針對學生通勤重點時段加強編排巡邏勤務，避免再有類似情況發生。

警方呼籲，旅客於月台等候列車時，請停等於月臺黃色警戒線後方，勿於月臺上嘻戲、追逐，如有物品不慎掉落，請勿跳下軌道，應通知站務人員協助處理，乘車時遵守秩序，勿以身試法。

吉安車站第二月台，昨發生通勤國中生在月台嬉鬧還跳下軌道撿寶特瓶。（資料照，記者花孟璟攝）

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