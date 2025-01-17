鳳鳴滯洪池預計年底啟用 侯友宜盼改善鶯歌、龜山工業區淹水

新北市鶯歌區「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，目前工程進度已達40%，預計今年底可完工啟用。（記者翁聿煌攝）

2025/01/17 12:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市位於鶯歌區的東門溪水系跨越新北及桃園八德區，由新北市水利局爭取中央補助7.05億元辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，可容納6.2萬噸滯洪量，預計今年底完工啟用，市長侯友宜17日前往視察，希望鳳鳴滯洪池啟用後，可大幅改善鶯歌地區及下游桃園龜山工業區淹水情況。

侯友宜指出，東門溪全長約8.2公里流經新北與桃園兩地，大多流域屬桃園範圍，僅中間有一段約1公里流經鶯歌鳳鳴地區，由於東門溪坡度平緩，導致雨污水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常有淹水問題，經新北市向中央爭取經費興建鳳鳴滯洪池，除用地全在新北市境內外，並拆除新北及桃園市兩地的違章建築，將平均6米寬河道拓寬成9米寬，新建3米高的護岸，使東門溪達到25年防洪保護標準。

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水利局長宋德仁表示，「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」由中央補助經費7.05億元，目前工程進度已超過40%，預計今年底可完工啟用，鳳鳴滯洪池及東門溪整治不僅改善淹水沉痾，增加防洪安全，滯洪池上方也將設置近3公頃公園綠地，未來將成為當地居民嶄新的休憩空間。

全力協助向中央爭取興建經費的立委蘇巧慧表示，2016年5月時因為短時間強降雨，鶯桃路一帶大規模淹水，她在2019年成功爭取中央「前瞻基礎建設計畫」全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，並補助近8成東門溪整治工程經費，共7.05億元經費，興建過程中因應原物料上漲、缺工缺料等因素造成的工程成本增加，她又協調爭取中央全額負擔，讓工程順利於去年11月動工。

新北市長侯友宜（中）視察「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」。（記者翁聿煌攝）

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