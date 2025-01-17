物資銀行倉儲中心啟用 屏縣將升級服務模式

屏東縣幸福物資銀行倉儲中心今天啟用。（記者羅欣貞攝）

2025/01/17 12:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與屏東縣農會、高雄市慈善團體聯合總會合作設置的「幸福物資銀行倉儲中心」去年底（2024年）完工，今天（17日）啟用，縣長周春米揭牌並宣示，新成立的倉儲中心不只儲放弱勢家庭的救助物資，屏縣府也將同步升級物資銀行的服務模式，落實「個別化弱勢照顧」，從「營養關注」、「社會參與」及「環境改善」3大面向再進化，讓屏東縣的社會福利全人模式更落實。

屏縣府2010年起結合民間單位推動物資銀行服務，整合各界捐助資源，透過社工專業評估及倉儲物流系統，提供弱勢家庭生活物資，方案邁入第15年，累計超過上萬個弱勢家庭獲得幫助，在新冠肺炎期間，更發揮防災抗疫的功能。

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周春米表示，屏東縣幸福物資銀行倉儲中心的設立，代表屏縣未來物資救助將更為多元且大幅增加服務量能，從過往提供民生必需品為主的1.0服務，升級到因應弱勢家庭差異，改善家戶生活環境，關注營養需求並積極創造社會參與可能的2.0服務，倉儲中心啟用後，將擴大募集營養品、尿布、節能家電、文化場館、體育賽事甚至是表演活動門票等，使弱勢家庭不再只是獲得溫飽，更能在接受服務過程中改善環境、參與社會關注健康。

社會處長劉美淑表示，過去民眾及團體習慣捐贈白米、麵條等需要烹調的主食品，但在服務中發現，隨著少子化以及高齡化社會的來臨，許多弱勢家戶並沒有煮食的設備或能力，部分弱勢獨居長輩因牙口退化不易吞嚥咀嚼，或因疾病、遭逢意外等因素影響，無力購買營養品而導致營養失衡，這時過往較少獲得捐助的物資，例如調理包、罐頭、成人奶粉、營養品等即食性的食品，因具有簡易烹調及加熱後即可食用的特性，使用電鍋就能輕鬆的完成煮食，反而較容易使弱勢家戶快速獲得溫飽，也能補充獨居長輩的營養攝取。

許多弱勢家戶因家中電器年分較為久遠，因無節能設計而容易產生高額電費，甚至因設備老舊而有引發火災的風險，也有許多家戶無法常態購買家中清潔用品或生理消耗用品等，導致生活環境較為雜亂而更容易引發生病，讓弱勢情境更為加劇。

屏東縣幸福物資銀行現設1處實體店面、1處倉儲中心、2處物資調度總站、15處分站與8處社區服務站，各界若有需要物資的弱勢個案需通報，或有意響應公益者可向屏東縣物資銀行總行（由社團法人高雄市慈善團體聯合總會承辦）洽詢，電話：08-7364463，也可向屏東縣政府聯繫，電話：08-7320415轉5412。

屏縣幸福物資銀行倉儲中心揭牌。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府與屏東縣農會、高雄市慈善團體聯合總會合作設置的「幸福物資銀行倉儲中心」。（記者羅欣貞攝）

屏東縣幸福物資銀行倉儲中心將同步升級物資銀行的服務模式。（記者羅欣貞攝）

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