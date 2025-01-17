第14屆「證照辨識達人比賽」 17移民官齊聚桃機拚專業

內政部移民署17日在桃園國際機場舉辦第14屆「證照辨識達人比賽」，參賽者得以直接觀察不法分子偽造護照的最新手法，並透過比賽加強對各種偽變造證件的認識。（國境事務大隊提供）

2025/01/17 12:28

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕內政部移民署國境事務大隊17日在桃園國際機場舉辦第14屆「證照辨識達人比賽」，從全台25座機場及港口脫穎而出的17位代表選手齊聚一堂，展現精湛的證照辨識專業，爭取證照辨識達人頭銜。

移民署國境事務大隊大隊長林澤謙表示，隨著科技日新月異，不法分子利用偽變造護照等方式闖關的案件手法也更加多元；為了強化國境管理，移民署每年舉辦「證照辨識達人比賽」，透過競賽方式，讓移民官能不斷精進專業職能，提升對偽造證件的辨識能力，以守護國門安全。

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林澤謙說，證照辨識達人比賽選用了近年來實際查獲的偽變造護照作為題目，這些偽變造護照來自世界各地，種類繁多，製作手法也日益精巧。藉由這些真實案例，參賽者得以直接觀察不法分子偽造護照的最新手法，並透過比賽加強對各種偽變造證件的認識。

林澤謙指出，113年全年共查獲143件偽造或變造旅行文件案件，顯示不法分子企圖利用偽造證件闖關的行為並未減少。因此，移民署將持續加強對移民官的訓練，提升專業素養，以因應日益複雜的跨境犯罪挑戰；此外，移民署也持續與其他國家的相關部門合作交流，分享最新的偽造證件情資，以提升我國國境查緝能量。

移民署每年舉辦「證照辨識達人比賽」，透過競賽方式，讓移民官能不斷精進專業職能，提升對偽造證件的辨識能力，以守護國門安全。 （國境事務大隊提供）

內政部移民署17日在桃園國際機場舉辦第14屆「證照辨識達人比賽」，從全台25座機場及港口脫穎而出的17位代表選手齊聚一堂，展現精湛的證照辨識專業，爭取證照辨識達人頭銜。（國境事務大隊提供）

內政部移民署17日在桃園國際機場舉辦第14屆「證照辨識達人比賽」，從全台25座機場及港口脫穎而出的17位代表選手齊聚一堂，展現精湛的證照辨識專業，爭取證照辨識達人頭銜。（國境事務大隊提供）

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