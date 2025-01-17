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    低利用公有地辦理用地變更 三重、土城將各增約300戶社宅

    三重案今通過新北市都市計畫委員會審議，將提內政部審議。三重富貴段基地完工示意圖。（新北市城鄉局提供）

    三重案今通過新北市都市計畫委員會審議，將提內政部審議。三重富貴段基地完工示意圖。（新北市城鄉局提供）

    2025/01/17 12:09

    〔記者黃子暘／新北報導〕社會住宅一戶難求，新北市府城鄉發展局透過低度利用的市有土地規劃建設社宅，城鄉局長黃國峰指出，市府選定三重區機關用地及土城區停車場用地等2處基地，變更為社福設施用地建置社宅，預計未來可分別提供約352戶及387戶；三重案今通過新北市都市計畫委員會審議，將提內政部審議，土城案剛於15日起公開展覽30日，歡迎各界在公展期間提出意見。

    黃國峰表示，這次社宅變更案分別為三重區、土城區2處基地，其中三重區富貴段基地原為機關用地，東鄰五華街、西接集智街、北至三賢街，總面積約0.3141公頃，現況為集智綠地及碧華里開心農場；土城區板院段基地原為停車場用地，位於金城路二段、青雲路交接處，面積約0.4296公頃，現況為土城逾期車輛放置場。

    城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛說，三重富貴段基地周邊除東側淡水河畔帶狀公園外，600公尺範圍內有大山公園、太陽公園及碧華公園等9處公園綠地；土城板院段基地鄰近土城清水國小、中正國中，周邊有土城綜合體育場、清水公園等。

    黃國峰、鄧涵瑛表示，未來2處基地將以低建蔽率規劃留設開放空間，確保公設服務水準，提供周邊居民休憩、活動交流之友善公共空間，並也將以綠建築、智慧建築、無障礙環境及耐震等標章為原則規劃設計，也將結合公益設施空間。

    城鄉局補充，市府為增強公有土地使用效益，優先盤點市轄內具變更可行性、低度利用的市有土地作為社宅使用，並推動自建社宅，辦理社宅個案變更作業；三重富貴段案於去年12月6日起公開展覽30日，並於今日經市都委會第169次會議審議通過，將續提內政部都委會審議；土城板院段案已於1月15日起公開展覽30日，各界可於公展期間提出建議，市府將納入後續都委會審議參考。

    土城案剛於15日起公開展覽30日，各界可在公展期間提出意見。土城板院段基地完工示意圖。（新北市城鄉局提供）

    土城案剛於15日起公開展覽30日，各界可在公展期間提出意見。土城板院段基地完工示意圖。（新北市城鄉局提供）

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