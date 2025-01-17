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    新北新泰塭仔圳莊泰路銜接領航路與中正路段 明午起通車

    新北市新泰塭仔圳的景觀大道「莊泰路」，銜接領航路與中正路間的700公尺路段，將於明（18）日上午10點開放通車。（新北市地政局提供）

    新北市新泰塭仔圳的景觀大道「莊泰路」，銜接領航路與中正路間的700公尺路段，將於明（18）日上午10點開放通車。（新北市地政局提供）

    2025/01/17 12:06

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新泰塭仔圳的景觀大道「莊泰路」全長3.75公里，銜接領航路與中正路間的700公尺路段，將於明（18）日上午10點開放通車，明起至21日主要路口會有人員指揮交通。地政局指出，莊泰路採分階段完工並陸續開放，明天優先通車的路段可分散新莊三泰路與中正路的車流量，讓用路人往來新北大道與中環路更便利，約可縮短約10分鐘的通勤車程。

    地政局介紹，莊泰路全長3.75公里，北起泰林路、南至環漢路，為30公尺寬的計畫道路，有雙側人行道、雙向各2個車道，部分路段於馬路中間設置泰板輕軌預定帶，在輕軌通車前以灌木營造景觀廊道；在行人安全部分，地政局說，路口設置庇護島、行穿線退縮。

    地政局指出，明早10點通車的路段為莊泰路最重要一段，通車後民眾可視狀況利用領航路、莊泰路，避開輔仁大學及輔大醫院周邊的三泰路、中正路易擁塞路段。

    地政局補充，除領航路左轉莊泰路時機車須2段式左轉，其餘路口請汽機車駕駛人依交通號誌燈指示左右轉，18日至21日主要路口將安排人員交通指揮；此外，工區尚在施工中，部分人行道及無障礙設施為臨時設置，通行道路、交通號誌可能依工程進度變動，提醒用路人留意。

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