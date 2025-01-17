高雄機場24日啟動春節疏運 旅客前2小時報到

春節將屆，即將進入疏運高峰，高雄機場24日起啟動春節疏運計畫。（記者洪臣宏攝）

2025/01/17 11:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕即將進入春節旅遊高峰期，高雄國際機場將於1月24日起至2月4日共計12日啟動春節疏運措施，高雄國際航空站表示，已請航空公司對國內線、國際線正常航班及加班機準時起飛，旅客維持前2小時報到，並注意班機航空站網頁即時資訊。

桃園機場將於20日展開春節疏運，要求旅客前3小時報到，高雄國際航空站表示，高雄機場人潮不若桃園多，旅客維持2小時前報到即可。

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航空站表示，國內線離島航線缺乏替代運具且海運運輸時間較長，春節疏運以離島航線為優先考量，非管制航線仍請航空公司視市場狀況適時加班釋出最大運能，完成春節期間疏運任務。

班機調度方面，航空公司有國內航線加班機需求，可逕向航空站站航務組申請，國際線加班機則向民航局申請。航站於疏運期間將掌握現場狀況，並視需要協調航空公司加開班機。

離島航線如遇到旅客無法順利疏運或天候因素，可能造成大量航班異動或取消，航站也擬定三疏運計畫，A計畫：航空公司增開航班及改調派大型機協助疏運旅客；B計畫：啟動海空聯運機制，協調航港局增開專船（加班船）；C計畫：協調國防部派遣軍用運輸機協助。

航空站說，已全面檢視陸側、空側設施，完成必要維修保養，並備妥緊急維修能量，加強對飛航組員酒精抽測，增加場面巡查作業，確實清除場面FOD（外物損傷）及防止異物侵入，消防人員隨時提高警覺，注意國際線每日航班入境人數，協調相關單位加派人力，縮短通關作業時間。

高雄機場將於24日啟動春節疏運計畫。（記者洪臣宏攝）

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