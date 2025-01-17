暖心！祝願家扶兒蛇年好彩頭 愛心獅子會送上親手做的菜頭粿與發粿

堅持把手作的溫度送給家扶兒，彰化縣鹿菁獅子會動員發起親手作菜頭粿、發粿與甜年糕。（記者劉曉欣攝）

2025/01/17 12:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕寒冬送暖，彰化鹿菁、鹿港及大彰興等獅子會則是選擇親自動手做菜頭粿與發粿，從切蘿蔔到蒸煮，完全不假他人之手，雖然寒意逼人，但一群人做愛心菜頭粿與發粿就不冷，就是為了讓彰化家扶中心的家扶兒能夠來年吃了好彩頭。

鹿菁獅子會會長張玉雯表示，為了讓讓家扶兒感受到社會的溫暖，尤其是親自手作的暖心，所有獅友全部動起來，在寒冬一早就齊聚，並由經營糕餅店的主廚來現場指導，切蘿蔔的切蘿蔔，要顧蒸籠就全力看好火侯，只要身體一動起來，再也不覺得冷了。

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張玉雯說，這次要送給家扶的菜頭粿、發粿、甜年糕，總共用了200台斤的菜頭、再來米約80台斤，獅友做起年糕、菜頭粿都非常俐落，並親自把手工年糕120碗、菜頭粿120碗及發糕240份，全數送到彰化家扶中心。

彰化家扶中心表示，能夠獅子會的手作菜頭粿、發粿與甜年糕，讓家扶兒吃的不只是過年的傳統味，更是來自社會最真誠的祝福，祝願蛇年步步「糕」升，365天都好彩頭！

堅持把手作的溫度送給家扶兒，彰化縣鹿菁獅子會動員發起親手作菜頭粿、發粿與甜年糕。（記者劉曉欣攝）

堅持把手作的溫度送給家扶兒，彰化縣鹿菁獅子會動員發起親手作菜頭粿、發粿與甜年糕。（記者劉曉欣攝）

堅持把手作的溫度送給家扶兒，彰化縣鹿菁獅子會動員發起親手作菜頭粿、發粿與甜年糕。（記者劉曉欣攝）

彰化縣多個獅子會一起把動手做的菜頭粿、發粿與甜年糕送到彰化家扶中心。（記者劉曉欣攝）

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