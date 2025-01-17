澎湖紅羅垃圾掩埋場場再傳火警 新任環保局長蔡淇賢面臨考驗

湖西紅羅垃圾掩埋場，再度傳出火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/01/17 11:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新任澎湖縣政府環保局長蔡淇賢甫走馬上任，紅羅垃圾掩埋場就傳出火警，經過漏夜灌救，火勢於今（17）日撲滅，但再度浮現垃圾場沉痾問題，也考驗新任局長應變及規劃能力，未來是否興建焚化爐或有其他解決方案？必須盡早定案，才能徹底解決問題。

澎湖縣政府消防局調查指出，昨（16）日下午4時53分受理民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警。消防局獲報後，立即派遣消防局第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊、龍門港分隊共26車次73人次前往現場，由第二大隊大隊長陳永春負責指揮搶救。

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由於現場風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上車輛進出動線不佳，造成搶救困難。為有效控制、撲滅火勢，消防局勤務人員到達現場後，延伸多條水帶部署水線全力灌救，明火於今日上午7時05分火勢控制，燃燒面積約5000平方公尺。後續進行火場殘火處理，防止復燃。

澎湖縣政府府環保局接獲通知，立即啟動相關防災應變措施，與協助調派怪手支援搶救，環保局長及副局長前往瞭解並溝通救援作業，感謝消防局人員搶救辛勞，並針對較高危險場域如垃圾轉運站，已責請現場人員定期巡視環境，倘發現有高溫高壓造成火苗悶燒現象，務必立即通報，避免造成更嚴重的火災發生。另外民眾平時應做好垃圾分類減量，降低垃圾量。

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