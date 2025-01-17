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    1/13苗栗特殊低溫 鄭明典曝這一「原因」導致

    根據最新氣象觀測資料顯示，馬公地區出現特殊的低層下沉逆溫現象，指出這與區域性輻射冷卻密切相關。鄭明典曝「苗栗的特殊低溫紀錄也應該是類似的機制」。（圖擷取自鄭明典臉書）

    根據最新氣象觀測資料顯示，馬公地區出現特殊的低層下沉逆溫現象，指出這與區域性輻射冷卻密切相關。鄭明典曝「苗栗的特殊低溫紀錄也應該是類似的機制」。（圖擷取自鄭明典臉書）

    2025/01/17 11:56

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團乾冷空氣影響，今（17）日清晨各地空曠地區溫度偏低。觀測資料顯示，連江縣馬祖測站今天上午出現低溫6.3度，其次出現在苗栗三灣大河站僅7.３度。前中央氣象局（署）長鄭明典PO出氣球探空資料提及輻射冷卻的關鍵在於「濕度」，也曝1月13日苗栗的特殊低溫紀錄也應該是類似的機制。

    鄭明典指出，根據最新氣象觀測資料顯示，馬公地區出現特殊的低層下沉逆溫現象，指出這與區域性輻射冷卻密切相關。透過探空數據分析發現，低層大氣出現明顯的溫度逆轉現象，氣溫與露點溫度的顯著差距，反映出空氣極度乾燥的特徵。

    鄭明典解釋，除了傳統認知的穩定、晴朗、靜風等條件外，輻射冷卻的強度主要取決於空氣濕度。當氣溫因輻射冷卻降至露點溫度時，會形成霧氣，這層霧氣會阻擋地表繼續輻射散熱，同時釋放凝結熱，進而減緩氣溫進一步下降。

    特別值得注意的是，這次觀測到的逆溫層非常接近地表，使得乾燥空氣與山坡地形產生特殊交互作用。乾冷空氣在接觸山坡時，會因輻射冷卻而顯著降溫，降溫後的冷空氣則會沿著山坡向下流動。這種下滑過程中，冷空氣持續與地表進行熱交換，不斷維持低溫狀態，最終在山坡底部的平地區域形成顯著的低溫區。

    這一現象可以解釋1月13日苗栗地區出現的特殊低溫紀錄。當時，在輻射冷卻與地形效應的雙重影響下，當地出現了遠低於周邊地區的溫度。

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