台17線安平工業區路廊優化 上萬通勤族不再塞車苦

台17線安平工業區路廊優化，改善行車效率。（南市交通局提供）

2025/01/17 11:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台17線銜接高雄茄萣與台86線，為往返南區、安平區重要聯外道路，在進入市區路段後因緊鄰安平工業區，上下班尖峰時段易大塞車，南市爭取中央經費完成路廊優化改善，上萬通勤族受惠。

該區域路段上、下班期間整體車流量龐大，且大型車輛眾多，從鯤鯓路到新忠路形成瓶頸路段，為解決常態性壅塞問題，市府去年提報國土署爭取補助優化，完成沿線6處路口附加式左轉車道設置與號誌優化。

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南市交通局長王銘德指出，深究該路段主要造成車流運行效率低落原因，為沿線南往北左轉安平工業區車輛較多，而原本車道佈設僅有兩線快車道及慢車道，路口並無附加式左轉車道設計，欲左轉進入安平工業區的車輛僅能在內線車道停等而影響主線車流紓解效率。

經檢討沿線共有12處號誌化路口，其中6處為十字路口、6處為T字型或不對稱路口，6處十字路口包含鯤鯓路、中華南路、新平路、新和路、新信路與新孝路等路口皆增設附加式左轉車道改善，並依據各路口轉向車流特性設定適當的號誌管控方式，相關標誌、標線與號誌已全數完成啟用，可望大幅改善以往直行車輛行經路口時僅能利用外側單1車道紓解導致路口回堵延滯現象。

此外，南市工務局亦於增設附加左轉車道路口進行行人環境優化，包含街角擴大，行穿線退縮及拉直、路口導盲設施、增設放大型行人燈箱等，以利行人通過路口更加安全。

王銘德表示，安平工業區主要進出道路包含新忠路到新平路等8處，在增設附加式左轉車道後，大部分左轉進入工業區車輛已有專屬車道及號誌管控可安全通行，工業區內各道路間貫通性高，希望逐漸引導車輛儘量在有左轉車道路口轉向及選擇替代路線；至於未設置左轉車道路口多屬T字型路口，號誌則利用早開或遲閉等方式來降低少數左轉車輛對於主線之干擾，行車效率明顯改善。

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