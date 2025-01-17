基隆協和四接環評初審 居民及環團籲開發地熱取代

基隆協和電廠更新改建（俗稱四接），要從燃煤轉然天然氣，17日送第6次環評初審，在地居民、環保團體等坐到環境部大門口關注，並高喊「協和轉再生、四接莫再審」口號，要求退回環評。（記者吳柏軒攝）

2025/01/17 11:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕台電公司認為北東電網今年需求缺口達600萬瓩，推動基隆協和電廠要從燃油轉燒天然氣，需建相關接收站，俗稱「四接」，今（17日）送環境部第6次專家小組會議初審，在地居民與環團疾呼，北北基地熱多、有就煤礦坑具開發潛力，應思考地熱取代四接。

今四接環評上午舉行，居民、環團及學者等關心該案，並聚集到環境部大門，多人高喊「協和轉再生、四接莫再審」，並認為四接環評初審到6次，代表該案不斷被退，不合格的作業就不該再續審下去，並針對初審資料5800頁資料，也彙整上百頁回應，批評開發單位與法律牴觸、事實不符等錯漏或欠周全規劃。

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如台灣地熱推動協會理事長、海洋大學名譽教授李昭興則提供資料，認為地熱可取代四接，強調台電推動地熱目標要從今年的0.84MW到2030年提升為800MW，北北基宜陸上跟海上都有地熱熱源，舊礦坑也具開發地熱潛能，取代天然氣可提供更穩定電力。

守護外木山行動小組召集人王醒之也認為，地熱是再生能源中能源密度最高，地熱電廠成本低於四接，並更符合未來趨勢，但台電卻針對地熱電力穩定度答非所問，未詳加收集陸域及海域基本資料，更批評台電布局再生能源已落後於民間廠商，地熱發電不需要燃料也不排碳，大型地熱電廠的平均成本為每度電1.8元台幣，且具有快速升降載調節電力的功能，台電應重新評估四接開發必要性。

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