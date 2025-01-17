協和四接環評初審前爆口角衝突 環團嗆環境部：說好要擴大參與

環境部今天召開協和電廠四接環評初審會議，高達42位民眾到場登記發言，環境部與環團會前就會議發言程序爆發口角衝突。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/17 10:29

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台電規劃在基隆興建第四天然氣接收站（四接），提出「協和發電廠更新改建計畫」，環境部今（17）日召開第六次環評初審會議。因此案社會關注度高，正反雙方各有論述，今天光是到場發言民眾就高達42位，環境部原先安排正反雙方各推派10位民眾發言，遭反方環團嗆「彭部長說要擴大參與」，質疑環境部限縮發言，經協調最後登記民眾全數進場發言，原定9點半開始的會議，因此推延半小時。

環評會議主席、環境部次長葉俊宏會前說明，今天環評會議程序，先由環保司宣讀相關事項，為加快會議時間，請台電簡報時間從20分鐘縮短15分鐘、基隆市長謝國樑先發言，接著請旁聽民眾發言原則3分鐘，再由登記發言民眾開始發言；下午進行相關議題討論，依序就港埠營運、操船安全，海洋生態進行專家發言，第四部份是其他議題，討論完之後會進行環評委員審議。

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基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電規劃拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，並填海造地約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第4座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

台電指出，北東電網2025年用需求約達600萬瓩，且需求持續成長，未來協和發電廠燃油機組全部除役後，北東電網只剩和平電廠的130萬瓩支撐，而北西電網可靠融通能力上限為420萬瓩，協和更新改建計畫有其必要性。

協和四接案迄今已進行5次環評初審會議，回顧前次環評審查已是2023年7月，當時會議開了4小時都還未進入實質審查，為讓程序推進，當時環保署安排環評委員到其他會議室，改以線上繼續審查，引起在場民眾不滿高喊黑箱，隨後決議擇期再審。

台電規劃在基隆外木山興建第四天然氣接收站（四接），提出「協和發電廠更新改建計畫」，環境部今（17）日召開第六次環評初審會議，由次長葉俊宏主持，邀請正反兩方就環評機制對話。（記者叢昌瑾攝）

台電規劃在基隆外木山興建第四天然氣接收站（四接），提出「協和發電廠更新改建計畫」，環境部今（17）日召開第六次環評初審會議，由次長葉俊宏主持，邀請正反兩方就環評機制對話。（記者叢昌瑾攝）

環境部今（17）日召開協和發電廠四接第六次環評初審會議，反方代表基隆市長謝國樑及基隆市船務代理商業同業公會前理事長曹育民等人出席。（記者叢昌瑾攝）

環境部今（17）日召開協和發電廠四接第六次環評初審會議，台電董事長曾文生（中）到場旁聽。（記者叢昌瑾攝）

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