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    台東「滿地富遊樂區」是「美麗灣」10倍大 今突開說明會引不滿

    「滿地富遊樂區」開發案引發爭議。（記者黃明堂翻攝）

    「滿地富遊樂區」開發案引發爭議。（記者黃明堂翻攝）

    2025/01/17 10:11

    〔記者黃明堂／台東報導〕「滿地富遊樂區」是一個位於東海岸比西里岸部落傳統領域的大型開發案，為了達成審查委員要求，預計於今日下午1點在三仙里活動中心辦理說明會，但部落青年會稱在3天前才接獲會議通知，說明會安排於大家都要上班上課的平日下午，也完全沒有事前主動提供任何會議資料，踐踏部落知情權益。

    地球公民基金會今天代部落發聲明指出，滿地富面積10.5公頃，房間數約200間，為杉原「美麗灣渡假村」飯店建築的10倍之大，是20多年前陳舊觀光發展思維下之遺毒，其開發基地經台東縣府於2018年劃設為「重要海岸景觀區」，因此滿地富需要進行內政部海岸管理審議會（下稱：海審會）相關審查，自2021年起，滿地富為了取得海岸管理許可，不斷的在海審會闖關，希望藉由海審會的背書取得開發許可。

    聲明指出，此次是20年來滿地富第三次前來部落召開說明會，回顧前兩次說明會的狀況，僅有提供開發範圍，但具體的開發量體、預期遊客人數、如何與在地共生共榮、未來施工及營運時可能產生的負面影響及相關因應措施等，均未提及，對於部落居民關心的課題始終避重就輕，毫無誠意且浪費時間與行政資源。

    比西里岸部落青年會呼籲滿地富公司遵守海岸管理法第7條的管理原則，優先保護自然海岸、尊重傳統聚落紋理、保育珊瑚礁敏感地區。海岸的永續發展是人類活動和自然環境長年互動而成，若有開發業者主張開發範圍和周邊不是傳統領域，這就是在踐踏部落的自然主權，請滿地富展現溝通的誠意來辦理說明會，而不是為了應付海審會審查委員的要求前來部落加深對立。

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