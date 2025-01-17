冷氣團減弱也不能掉以輕心？週末鋒面再來襲 「這些地區」恐有驟雨

受大陸冷氣團乾冷空氣影響，今（17）日清晨各地空曠地區溫度偏低。（資料照）

2025/01/17 09:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團乾冷空氣影響，今（17）日清晨各地空曠地區溫度偏低。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今指出，觀測資料顯示，最低溫仍出現在苗栗三灣大河站，僅7.4度，其次是嘉義市東區的7.9度。台北站今晨最低溫則出現在凌晨1點左右，為13.3度，由於盆地底層風力仍強，加上天空存在雲量，不利於輻射冷卻作用的發生，使得溫度難以突破昨日低溫紀錄。

吳聖宇表示，大陸冷高壓分裂中心已向南移動至長江下游，預計將逐漸東移。今日台灣地區仍受到較明顯的偏北至東北風影響，冷平流持續強勁。雖然雲量減少，許多地區白天可望見到陽光，各地溫度略有回升，但幅度有限。北部、東北部及花蓮一帶因雲量相對較多，白天最高溫僅能達到16至18度，中部及台東地區因陽光露臉，高溫可望達到20至22度，南部地區則較為溫暖，預估高溫可達22至24度。

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今晚至明週六（18日）清晨仍需注意輻射冷卻造成的低溫現象，台南以北至宜蘭一帶空曠地區可能出現7至9度的低溫，花東縱谷內雲量較少的地區低溫也可能降至10度上下。都市地區的低溫則普遍比空曠地區高出2至3度，台北市區預估維持在12至14度之間。氣象專家提醒，今晚將再次出現低溫，民眾應持續注意日夜溫差變化，特別是中南部地區感受更為明顯。

週末假期（18至19日）期間，大陸冷氣團將明顯減弱。不過週六晚間至週日白天可能有微弱鋒面快速掠過台灣附近，週日晚間起東北季風將略為增強，雖然鋒面結構不佳且水氣不多，但預估週六下午後各地雲量將逐漸增加，中高層雲系將從南方及西南方逐漸湧入台灣。週六晚至週日白天期間，各地雲量偏多且較厚，加上週日下半天起東北季風略增，北部、東半部以及中南部山區可能出現局部短暫陣雨。

週日晚間微弱鋒面離去後，台灣附近底層仍有較強東北風，迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮至台東一帶雲量仍多，仍有局部短暫陣雨機會，而桃園以南西半部地區則逐漸轉為多雲到晴。下週一（20日）台灣附近仍以東北風至偏東風為主，迎風面東半部地區可能持續多雲，有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴。

週末溫度方面，週六白天起雖有回升，但因微弱鋒面接近，各地雲量增加，且底層持續受東北季風影響，升溫幅度有限。週末兩天北部及東北部白天最高溫約18至20度，部分地區可達20至22度，中部及花東地區高溫約21至23度，南部地區最高可達24至25度。夜晚及清晨時分仍需留意局部低溫，特別是台南以北至宜蘭的空曠地區，以及花東縱谷內空曠處，低溫可能接近10度，都市地區則預估在14至17度之間。

展望下週天氣，週一至週四（20至23日）台灣附近東北季風減弱，位於冷暖空氣交界區域，雖然雲量較多，但降雨機率不高，天氣相對穩定。最新預報顯示環境濕度可能較先前預期略高，後續變化值得持續關注。下一波較強冷空氣預計自下週五（24日）開始南下，預估將持續影響至下週末（25至26日），甚至延續至小年夜、除夕（27至28日）期間，可能帶來顯著降溫。同時，北部及東半部地區在24至26日期間也有較高降雨機率，整體天氣影響程度仍需持續觀察。

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