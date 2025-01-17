高雄限定！香港年宵1/30起在中央公園熱鬧飄「香」三天

「香港年宵在高雄」匯集港味滿滿的美食和手作攤位年節市集、香港文化講座、經典香港樂曲表演、節慶小物工作坊，圖為2024活動盛況。（高市府提供）

2025/01/17 08:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今宣布，超人氣的「香港年宵在高雄」活動，今年訂於1月30日（大年初二）到2月1日（大年初四）、每天下午1點至晚間8點於中央公園舉行，節目包含香港文化講座和經典香港樂曲表演、節慶小物體驗工作坊，還有港味滿滿的美食和手作攤位年節市集。

高市行政暨國際處長張硯卿表示，香港年宵活動今年邁入第三年，已成為高雄春節期間重要盛事，今年也要將濃厚香港年節氛圍及文化帶給台灣民眾，很高興串連在台港人在高雄過年，增進台港交流，歡迎全台民眾到高雄體驗香港年宵過新年！

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行國處說明，由在台港人發起、高市行政暨國際處舉辦的「香港年宵」，過往兩年辦理皆獲熱烈迴響，第三年活動更精彩豐富，「節慶小物體驗工作坊」將帶領民眾DIY廣受歡迎的賀年掛飾，更特別邀請「森林療癒師」港人帶領製作具香港特色的平安茶球。

結合香港飲食文化、歷史以及與台灣的連結作為主題的香港文化講座，引領民眾從多元角度認識香港文化，活動更特別安排展出已故攝影師陳跡先生珍貴的舊香港攝影作品，見證香港的歲月流轉。

現場將佈置大型香港元素物件展現香港街景樣貌，近40攤香港市集則為大家帶來港式美食、文創和遊戲，不僅有港味十足的蘿蔔糕和咖喱魚蛋，還有秘製現烤叉燒、砵仔糕、雞蛋仔、格仔餅、薄罉、叉燒炒河等，以及許多港人創意手作小物，每天也有在台港人社群等多位表演者帶來精彩的香港音樂表演，希望透過經典樂曲，重現香港音樂不同時期的風貌。

「2025香港年宵在高雄」自1月30日到2月1日，3天內容多元豐富，歡迎民眾一起到中央公園和香港朋友交流，體驗道地香港年味。

「香港年宵在高雄」匯集港味滿滿的美食和手作攤位年節市集、香港文化講座、經典香港樂曲表演、節慶小物工作坊，圖為2024活動場景。（高市府提供）

「2025香港年宵在高雄」1月30日（大年初二）到2月1日（大年初四），每天下午1點至晚間8點於中央公園熱鬧舉行。（高市府提供）

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