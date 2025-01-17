為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與吉伊卡哇拚場！高雄「三山」燈會1/18鳳山打頭陣

    鳳山光之季燈飾「希望與純真」。（高市府提供）

    鳳山光之季燈飾「希望與純真」。（高市府提供）

    2025/01/17 08:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄「三山」燈會1月18日將由鳳山光之季打頭陣，邀請金曲歌王歌后開唱點燈，岡山與旗山則在1月25日同步登場，高雄市政府近期在官網曝光三山燈會主燈，要跟吉伊卡哇拚場。

    高市府指出，今年過年除了到愛河灣看心愛的吉伊卡哇外，希望大家別忘了每年過年期間登場的三山燈會，鳳山、旗山與岡山，三山都超好拍超好打卡，熱情邀請大家準備出發去收集。

    ​ 高市府說明，2025鳳山光之季1月18日到2月12日，在大東公園登場，開幕點燈晚會1月18日晚間7點開始，邀請金曲歌王許富凱、金曲歌后朱海君，曾瑋中、陳思安及吳汶芳等人氣卡司輪番演出，詳細資訊可至鳳山區公所官網。

    ​ 2025旗山新春街景佈置1月25日到2月12日上陣，地點包括旗山老街、體育場、武德殿、天后宮、鯤洲宮，區分特色人文、地景建築、老街散策、美食巡禮等四大街區，詳細資訊可見旗山區公所。

    ​ 2025岡山燈藝節也在1月25日至2月12日舉行，點燈地點在岡山河堤公園、阿公店橋、筧橋，另於1月29日到2月2日每晚5點至10點，規劃什光市集、街頭藝人表演 ，詳細資訊可至岡山區公所官網。

    旗山新春街景佈置燈飾「蛇舞迎春」，結合老街天際線、蛇來運轉，傳達幸福綿延。（高市府提供）

    旗山新春街景佈置燈飾「蛇舞迎春」，結合老街天際線、蛇來運轉，傳達幸福綿延。（高市府提供）

    2025高雄「三山」燈會本週六由鳳山開跑。（高市府提供）

    2025高雄「三山」燈會本週六由鳳山開跑。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播