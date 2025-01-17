與吉伊卡哇拚場！高雄「三山」燈會1/18鳳山打頭陣

鳳山光之季燈飾「希望與純真」。（高市府提供）

2025/01/17 08:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄「三山」燈會1月18日將由鳳山光之季打頭陣，邀請金曲歌王歌后開唱點燈，岡山與旗山則在1月25日同步登場，高雄市政府近期在官網曝光三山燈會主燈，要跟吉伊卡哇拚場。

高市府指出，今年過年除了到愛河灣看心愛的吉伊卡哇外，希望大家別忘了每年過年期間登場的三山燈會，鳳山、旗山與岡山，三山都超好拍超好打卡，熱情邀請大家準備出發去收集。

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​ 高市府說明，2025鳳山光之季1月18日到2月12日，在大東公園登場，開幕點燈晚會1月18日晚間7點開始，邀請金曲歌王許富凱、金曲歌后朱海君，曾瑋中、陳思安及吳汶芳等人氣卡司輪番演出，詳細資訊可至鳳山區公所官網。

​ 2025旗山新春街景佈置1月25日到2月12日上陣，地點包括旗山老街、體育場、武德殿、天后宮、鯤洲宮，區分特色人文、地景建築、老街散策、美食巡禮等四大街區，詳細資訊可見旗山區公所。

​ 2025岡山燈藝節也在1月25日至2月12日舉行，點燈地點在岡山河堤公園、阿公店橋、筧橋，另於1月29日到2月2日每晚5點至10點，規劃什光市集、街頭藝人表演 ，詳細資訊可至岡山區公所官網。

旗山新春街景佈置燈飾「蛇舞迎春」，結合老街天際線、蛇來運轉，傳達幸福綿延。（高市府提供）

2025高雄「三山」燈會本週六由鳳山開跑。（高市府提供）

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