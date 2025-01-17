明日學測登場 南市考場周邊禁挖、違者開罰

南市考場周邊禁挖，民眾也可利用南市「道路挖掘管理」APP查詢，避開施工中或交維中的路線。 （南市工務局提供）

2025/01/17 07:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明（18）日到20日是大學學測日，為維護考場安寧並保持周遭交通順暢，南市府通令台南女中等6所高中周邊道路管制施工，從今（17）日開始禁挖、停挖，施工中的案件也需整理好場地與設備，避免影響交通與人車安全，違者裁罰至少3萬元。

南市工務局強調，考試期間將派員至考場周遭巡查，一旦發現有施工及道路挖掘情形，立即開罰，決不寬貸。

請繼續往下閱讀...

工務局指出，少數廠商習慣利用假日調整人手孔，恐影響考場附近交通，已提醒廠商避開學測期間施工，若有違令施工者，一律要求立即停工，並依據南市道路挖掘管理自治條例規定，處以3到10萬元罰鍰。

工務局表示，為提升道路挖掘施工透明度，將「道路挖掘施工打卡」進行升級，除原本的每日進場施工打卡外，增加了管線單位因交維而影響道路通行的離場卡及開放通卡，以確實區分目前影響交通的情形，再由系統自動更新並向民眾發布最新資訊，民眾可利用南市「道路挖掘管理」APP查詢，避開施工中或交維中的路線。

今年學測，台南考區考場有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、長榮中學與新營高中等6所學校，為讓試務順利進行、考生安心應試，工務局日前已先發文通告今日到21日間，考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並做好安全措施，將會連日派員至考場周遭的道路巡查，確保考生權益及維持考場安寧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法