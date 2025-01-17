輻射冷卻持續到下週！ 過年前還有一波超強冷氣團

氣象專家指出，預估接下來到下週五前冷空氣將逐漸減弱，但因「輻射冷卻」發威，早晚氣溫仍偏低，部分平地仍有10度以下的最低氣溫。至於在過年前、本月26日至28日前後，預估還有1波超強冷氣團將會南下。（資料照）

2025/01/17 09:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣持續寒冷，氣象專家指出，預估接下來到下週五前冷空氣將逐漸減弱，但因「輻射冷卻」發威，早晚氣溫仍偏低，部分平地仍有10度以下的氣溫。至於在過年前、本月26日至28日前後，預估還有一波超強冷氣團將會南下，強度將介於「寒流」到「強烈大陸冷氣團」等級之間。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨歐洲模式模擬顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，強度介於「寒流」到「強烈大陸冷氣團」等級之間，時間會落在26日至28日前後，也就是除夕的前1、2天，預估台灣西部空曠地區低溫將再下探10度以下，中部以北及宜花地區整天寒冷，南部及台東地區氣溫亦冷，尤其在夜間至清晨時段。

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「林老師氣象站」也提醒，超過7天以上的天氣預報，變動的不確定性大，仍需持續追蹤監測與觀察調整。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週日清晨受「大陸冷氣團」影響；各地晴時多雲，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫逐日緩升，夜間「輻射冷卻」發威，早晚氣溫仍偏低。預估明晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫，提醒民眾注意保暖。

吳德榮指出，根據最新歐洲模擬顯示，下週日至週三各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適，不過清晨因「輻射冷卻」仍偏低、日夜溫差很大，應注意。

吳德榮提到，預估下週四東北風將帶來一些水氣，但之後「強冷空氣」的模擬則很分歧，大約在25日或26日起南下，至於具體強度如何，則仍須繼續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，根據今晨歐洲模式模擬顯示，過年前還有1波超強冷氣團將會南下，強度介於「寒流」到「強烈大陸冷氣團」等級之間，時間會落在26日至28日前後，預估台灣西部空曠地區低溫將再下探攝氏10度以下，南部及台東地區亦冷。（圖擷自臉書）

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