生龍活虎！高雄「龍虎塔」鷹架拆除全新亮相

經過約一年半的整修，高雄「龍虎塔」終於在2025年一月初將施工鷹架拆除，全新的「龍虎塔」鮮艷奪目。（記者李惠洲攝）

2025/01/17 07:02

〔記者李惠洲／高雄報導〕講到左營蓮池潭，許多民眾第一個想到的就是知名地標「龍虎塔」，而「龍虎塔」自2023年6月開始整修至今超過1年半，終於在2025年1月將施工鷹架給拆除，全新整修後的「龍虎塔」可以說「龍」光煥發、虎虎生風，兩尊巨大的神獸可說生「龍」活「虎」，也吸引了大批的外國遊客前來朝聖拍照。

「龍虎塔」自從2023去年6月發包整修就話題不斷，一開始被鷹架綠色防塵網遮住，被嫌難看，遊客感到失望遺憾，後來高雄市府參考歐美常用於古蹟修復、建築工法來做美化，將龍虎塔1:1照片原圖輸出，施掛於塔上及龍虎塔入口處，獲遊客一致好評，但最近又被爆出有工人在施工時未戴安全帽、繫安全繩等防墜落器具，被要求停工改善。

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經過長時間的整修後，「龍虎塔」終於在今年1月將所有鷹架給卸除，而新完工的「龍虎塔」除了顏色飽滿、光鮮亮麗外，原本在「龍虎塔」日積月累的鳥糞也都一併清除一乾二淨，整個煥然一新，也吸引了許多外國遊客前來朝聖，許多遊客看到嶄新的「龍虎塔」紛紛拿起手中相機與手機不停地拍攝合影，唯一可惜的是目前「龍虎塔」的內部還未開放參觀，但還是吸引許多外國遊客前進到龍口與虎口處拍攝合影留念，據了解目前工程還在做最後的收尾階段，希望能夠趕在農曆過年開放，讓遊客得以入塔參觀。

經過約一年半的整修，高雄「龍虎塔」終於在2025年1月初將施工鷹架拆除。（記者李惠洲攝）

全新的「龍虎塔」鮮艷奪目、龍精虎猛、龍騰虎嘯，可說威風十足。（記者李惠洲攝）

嶄新的「龍虎塔」吸引了大批外國遊客前來朝聖。（記者李惠洲攝）

目前的「龍虎塔」鷹架雖然拆除，但內部尚未開放，仍吸引外國遊客走到「虎」口前拍攝合影。（記者李惠洲攝）

目前的「龍虎塔」鷹架雖然拆除，但內部尚未開放，仍吸引外國遊客走到「龍」口前拍攝合影。（記者李惠洲攝）

原本老舊、退色、破損的「龍虎塔」經過一番修繕後煥然一新。（記者李惠洲攝）

「龍虎塔」整修後的龍身可說是「龍」光煥發、耀眼奪目。（記者李惠洲攝）

「龍虎塔」整修後的虎身可說是「虎虎」生風、生龍活虎。（記者李惠洲攝）

全新的「龍虎塔」力拼在上半年開放亮相。（記者李惠洲攝）

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