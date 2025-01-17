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    跌破眼鏡！高捷運量成長率出爐 「這一站」增37％奪冠

    高捷紅線R4高雄國際機場站去年均運量成長率為各站之冠，圖為帶著行李搭高捷的旅客。（記者王榮祥攝）

    高捷紅線R4高雄國際機場站去年均運量成長率為各站之冠，圖為帶著行李搭高捷的旅客。（記者王榮祥攝）

    2025/01/17 00:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2024高雄捷運各車站運量普遍成長，但成長率最高的不是巨蛋站、也不是左營高鐵站，而是高雄國際機場站，比前年大幅增加37%，高雄捷運公司推估與航班增加有關。

    高雄捷運紅線與岡山路竹延伸線營運路段全長29.76公里、共25站，橘線14.4公里、共14站，去年平均每日運量約17萬8千餘人次，較前年15萬6千餘人次成長14.38%。

    高捷各站運量去年普遍成長，捷運公司彙整各站運量比較後，驚覺成長率冠軍竟不是外界熟悉的R16左營站（高鐵）、也不是高人氣的R14巨蛋站，而是位在紅線南端的R4高雄國際機場站。

    高捷說明，高雄機場站去年平均日運量2958人次，比前年2157人次增加37%，雖然整體運量不算突出，成長率卻頗驚人，去年日均運量最高的是與高鐵、台鐵共構的左營站18608人次，但增長幅度連前10名都沒排入。

    成長率冠軍是R4高雄機場站的37.13%，接著依序為R13凹仔底站30.39%、O4前金站22.8%、R11高雄車站站19.22%、R22青埔站18.06%。

    高捷分析，高雄機場站運量大增，應與疫情過後不少民眾選擇出國旅遊、及機場航線與航班持續增加有關，搭捷運到機場可免去停車困擾，且機場航線與航班增加，也吸引國外遊客到訪，自由行遊客多選擇大眾運輸。

    至於凹仔底站與輕軌愛河之心站可轉乘、高雄車站站與台鐵可轉乘、前金站周邊商辦與觀光機能（鄰近愛河）高、青埔站周邊新社區持續帶來新進人口。

    高市觀光局統計，前年高雄國際機場旅客約290萬人次，去年1到11月則約420萬人次（12月還沒資料），成長超過44.8%。

    2024高捷日均運量成長率前十名車站。（高捷提供）

    2024高捷日均運量成長率前十名車站。（高捷提供）

    高雄國際機場航班航線持續增加，也帶動高捷高雄國際機場站運量。（記者王榮祥攝）

    高雄國際機場航班航線持續增加，也帶動高捷高雄國際機場站運量。（記者王榮祥攝）

    高捷左營站與台鐵、高鐵共構，日均運量蟬聯各站冠軍，圖為高捷左營站蜜柑專賣店人潮。（記者王榮祥攝）

    高捷左營站與台鐵、高鐵共構，日均運量蟬聯各站冠軍，圖為高捷左營站蜜柑專賣店人潮。（記者王榮祥攝）

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