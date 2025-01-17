遊小琉球見路上躺洞洞鞋「噴1句」撿到女友 網笑翻：灰姑娘是真的

網友因為一支洞洞鞋認識女友的故事，引發熱議。（擷取自Dcard）

2025/01/17 00:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一段浪漫緣分因一隻「洞洞鞋」展開！男網友在Dcard發文說，兩年前到小琉球旅遊，路上發現一隻洞洞鞋，開玩笑說，「她以為她是灰姑娘喔？」鞋主竟騎車現身，邊放側柱邊說，「灰姑娘是我！」更巧的是，兩人之後因朋友起鬨交換聯絡方式，成為情侶，穩定交往至今，他笑喊，「這不是普通的鞋，是月老鞋！」

根據原PO敘述，當時他與朋友分頭用餐後，獨自走回民宿時，在馬路上發現一隻白色洞洞鞋，外型與同行友人的鞋子相似，拍照傳到群組，大開玩笑。不料，一輛機車騎來停在旁邊，女騎士說那是她的鞋子，氣氛瞬間尷尬，空氣降到冰點；而鞋主拿回鞋子後迅速地離去，前後不到兩分鐘。

請繼續往下閱讀...

更巧的是，隔天中午他們再次巧遇，朋友得知鞋主單身後，起鬨讓兩人交換聯絡方式。原PO回憶，兩人發現不僅住在同一城市，連區域都相同，越聊越熟，逐漸展開戀情。如今穩定交往兩年，甚至開始規劃婚禮，原PO感嘆，「沒想到這隻洞洞鞋成了我們的緣份起點！」

網友看了紛紛留言，「真的是緣分啦!超可愛的相遇耶~」、「灰姑娘是真的」、「怎麼我也穿洞洞鞋卻沒遇到白馬王子？」當時見證這段愛情萌芽的親友團也現身說法，搞笑說，「拜託…要不是那時候我們助攻，你現在哪來女友？」、「看到男方助攻來了，女方親友也必須要來報到！」也有網友幽默留言，「這是預謀犯案吧？」、「我的墨鏡呢」、「可惡，吃了滿嘴的口糧，我現在丟我的拖鞋有人要撿嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法