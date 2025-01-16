台中年貨大街看這裡！雙商圈百攤特賣 秋冬服飾骨折價開跑

台中市年貨大街陸續開跑。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/16 21:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節辦年貨，台中市今年有天津商圈、一中商圈舉辦年貨大街，分別在明日（17日）及24日開跑，天津路二段有超過百攤南北年貨、時尚服飾及特色小吃，今天開幕提供限量百份福氣袋搶購，期間有消費滿額抽獎；一中商圈則邀請棒球12強冠軍球員潘傑楷現身代言，另外繼光商圈也向市府提出在29日舉行年貨大街申請，尚待核准。

天津年貨大街率先登場，明天至1月27日共11天，在天津路二段（西起中清路，東至梅川西路）展開，不只有南北雜貨、美食，還有許多精美、便宜服飾，超過百攤，秋冬服飾屆時一律「打到骨折」清庫存，另為鼓勵搭捷運來血拼，推出「搭捷運抽iPad」活動。

請繼續往下閱讀...

此外，年貨大街期間也在每周六、日晚上推出「音樂之夜、舞動蛇年」饗宴，將有舞蹈、古箏表演及歌手演出，增添年節夜晚的熱鬧氛圍。

一中商圈年貨大街也在1月24日至2月9日舉辦舞春市集，為期17天，1月25日邀請棒球12強冠軍球員潘傑楷到場與民眾互動並送上親筆簽名球，開幕當天將發送新年限定紅包888份，準備50吋大電視與30吋行李箱等豐富獎品讓民眾摸彩，期間至商圈會員店消費滿100元有機會抽中iphone16等多項禮品；中友百貨也春節期間也舉辦中友藝術季活動，邀請國內知名交響樂團演出動漫主題曲、動漫Coser開場走秀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法