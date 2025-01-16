基金會寒冬送暖 台中300名獨老圍爐

全成基金會偕企業團體辦30桌，邀獨老圍爐。（全成基金會提供）

2025/01/16 21:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣冷颼颼，全成基金會續19年舉辦寒冬送暖、歲末圍爐，今天與台中郵局、中陽建設等企業團體及善心人士，在台中市南屯區舉辦圍爐，邀請近300名獨居長者、弱勢家庭等，一邊觀賞布袋戲演出，享用美食，也帶回社會各界捐贈物資，溫暖過年。

基金會在南屯田心福德廟席開30桌，出動遊覽小巴士接送長者及弱勢家庭等近300人，一起提前圍爐，一邊觀賞布袋戲演出，一邊開心享用美食及領取暖心物資，迎接春節到來。

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餐會中基金會志工也將五彩繽紛的大球傳遞到每人手中，將新年祝福牢牢地坎在紅柱上，祈福新的一年福氣、財氣滿滿滿。

全成基金會董事長聶玉美表示，有感今年冬季寒流波波，擔心長者無力或捨不得為自己添購禦寒衣物，也希望贈送的物資切合獨老的需要，所以透過許願清單了解長者需要，能將祝賀的心意深達心坎裡。

全成受社會局委託提供獨居老人關懷訪視問安服務，每月派訪視志工志社區探視獨老居住安全，社會局副局長廖宗侯致詞表示，感謝全成基金會幫忙邀請社區長輩前來圍爐共餐，這是個寒冷也溫馨的日子，社會局很感謝付出志工及鄰里鄉親們，大家一起照顧長輩，也祝福所有長輩蛇年身體健康、萬事如意。

全成基金會偕企業團體辦30桌，邀獨老圍爐。（全成基金會提供）

全成基金會偕企業團體辦30桌，邀獨老提前圍爐，一邊觀賞布袋戲演出，享用美食。（全成基金會提供）

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