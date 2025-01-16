拉拉山森林遊樂區1/25全面開放 228前票價8折

拉拉山國家森林遊樂區1月25日全園開放，並推2月28日前票價8折優惠。（記者李容萍攝）

2025/01/16 21:54

〔記者李容萍／桃園報導〕拉拉山國家森林遊樂區去年受康芮颱風強風大雨影響，園區步道邊坡土石崩塌，倒木壓損眺望之橋，歷經10週搶修復建，將於25日開放，春節期間除了除夕（28日）休園1天，歡迎闔家走春、踏青。

新竹分署長夏榮生今天（16日）說，慶祝拉拉山國家森林遊樂區農曆年「ttuliq（泰雅語）再出發」及拉拉山國家森林遊樂區膺選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」，1月25日到2月28日票價全面8折優惠，優惠期間全票120元、半票60元，但原優待票維持10元。

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夏榮生說，眺望之橋位於園區步道0.6公里，巨木步道必經路線，受康芮颱風風災影響，步道邊坡崩塌、高大林木重壓，橋體結構受損，專家學者現勘認為有安全考量，新竹分署隨投入搶修復建，移除倒木、治理邊坡，考量眺望之橋評估需較長時間修復，先修整便橋連接前後步道，訂25日開放通行。

拉拉山國家森林遊樂區眺望之橋邊坡整治完成。（林業保育署新竹分署提供）

拉拉山國家森林遊樂區眺望之橋先修整便橋連接前後步道。（林業保育署新竹分署提供）

拉拉山國家森林遊樂區入口。（林業保育署新竹分署提供）

拉拉山國家森林遊樂區布偶鳥與遊客中心。（林業保育署新竹分署提供）

拉拉山國家森林遊樂區遊客中心遠眺景觀。（林業保育署新竹分署提供）

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