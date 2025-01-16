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    高鐵守護神！每月跑350公里 「軌道線形檢測車」曝光

    高鐵「軌道線形檢測車」。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「軌道線形檢測車」。（記者吳亮儀攝）

    2025/01/16 21:30

    〔記者吳亮儀／高雄報導〕高鐵列車時速高達300公里，軌道安全就特別重要。台灣高鐵曝光全台唯一一輛新款「軌道線形檢測車」，每個月要跑完350公里長的高鐵軌道，掃描軌道是否受損、缺陷，堪稱是高鐵安全的守護神。

    台灣高鐵公司今天（16日）曝光新款「軌道巡檢作業暨新型軌道線形檢測車」，可以針對鋼軌的軌距、高低、方向、水平、平面性及磨耗程度等外部損傷進行詳細檢查。

    2023年正式上線的EM120-I新式「軌道線形檢測車」各項檢測系統的精準度與可靠度，均符合國際標準，搭載光學非接觸式分析設備，更較舊型接觸式檢測車，具有不受設備磨耗影響的優點，提高檢測數據的可靠度。

    新式「軌道線形檢測車」透過安裝在轉向架檢測樑上的感應器、車內導航電腦和安裝在車頂上的GPS天線，可精確量測軌道線形包含軌距、高低、方向、水平及平面性變化，並進行趨勢分析與預測，作為後續維修、換軌作業重要的參考依據，為旅客搭乘的安全及舒適度把關。

    同時結合雷射和攝影技術，判別是否需要執行換軌作業，並透過鋼軌波狀磨耗量測系統，提供維修人員判斷應採取對應的鋼軌研磨養護措施，以降低噪音並延長鋼軌壽命。

    另外軌道組件影像監控系統，藉由自動辨別鋼軌表面、軌道周邊扣件及軌枕表面裂縫等問題，可提早進行軌道矯正維修。

    高鐵「軌道線形檢測車」利用雷射巡檢軌道。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「軌道線形檢測車」利用雷射巡檢軌道。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「軌道線形檢測車」駕駛艙。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「軌道線形檢測車」駕駛艙。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「軌道線形檢測車」可針對鋼軌軌距、高低、方向、水平、平面性及磨耗程度等進行詳細檢查。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「軌道線形檢測車」可針對鋼軌軌距、高低、方向、水平、平面性及磨耗程度等進行詳細檢查。（記者吳亮儀攝）

    為受損的軌道樣品。（記者吳亮儀攝）

    為受損的軌道樣品。（記者吳亮儀攝）

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