桃園大溪瑞仁路拓寬效益大 民代：別做半套 後段繼續做

大溪區瑞仁路道路拓寬通車，同時改善側溝翻新及加蓋、道路路面銑鋪、水溝清淤、邊坡整理等。（記者李容萍攝）

2025/01/16 21:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區瑞仁路為介壽路與大鶯路聯絡要道之一，近年來因八德區捷運工程及人口上升，經由瑞仁路往返車輛增加，不過礙於部分路幅狹小，市府拓寬狹小部分，花費近1000萬元辦理瑞仁路道路拓寬改善工程，去年底完工通車。桃園市長張善政視察表示，工程規模小但卻創造高效益，堪稱「小兵立大功」，紓緩改善大溪八德交通壅塞問題。

養護工程處指出，此工程主要改善瑞仁路2處路段，分由4.5米拓寬至6.5米，以及4米拓寬至5米，路寬增幅25％及44％，同時改善側溝翻新及加蓋、道路路面銑鋪、水溝清淤、邊坡整理等，可增加會車空車、減少掉落風險，溝內清淤、排水順暢，避免車輛衝撞桿件，有效分散武嶺橋的車流壓力。

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張善政表示，此段將成為桃園交通改善計畫中的一大亮點，不僅提升行車安全，也提高大溪的觀光效益，紓緩改善大溪八德交通壅塞問題，此工程面臨諸多挑戰，感謝中華電信與台電公司協助桿件遷移（中華電信桿2支、台電桿6支移至矮牆後方），提升工程效率，另為改善大溪區交通壅塞及配合交通部高速公路局規畫於國道3號增設「八德交流道」，市府研擬「大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線計畫」，預計新建第3座橫跨大漢溪的新橋，減少大溪對外交通壅塞問題，目前已著手研議，後續將向中央申請經費支持，期待加速為大溪與八德的市民帶來更便利與舒適的通行環境。

市議員李柏坊、王仙蓮則認為，瑞仁路往大鶯路中後段仍有2至3處路段狹窄會車不易，改善工程不能只做「半套」，建議市府後續再改善後段的側溝翻新及加蓋，才能讓整個車行更順暢。

包括市府工務局長汪在宙、交通局長張新福、養工處總工程司顏淑芬、大溪區長徐景揚、台電公司桃園區營業處工務段經理簡永欽，以及中華電信北區分公司桃園營運處總經理曾伯達等人均一同出席活動。

大溪區瑞仁路道路拓寬通車，同時改善側溝翻新及加蓋、道路路面銑鋪、水溝清淤、邊坡整理等。（記者李容萍攝）

大溪區瑞仁路道路拓寬通車，同時改善側溝翻新及加蓋、道路路面銑鋪、水溝清淤、邊坡整理等。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）視察大溪區瑞仁路道路拓寬通車。（記者李容萍攝）

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