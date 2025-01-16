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    不是換新鈔！銀行一早大排長龍 內行曝：農曆年前還會有

    昨（15日）早上，有民眾目擊銀行外大排長龍的景象。（圖擷取自臉書）

    昨（15日）早上，有民眾目擊銀行外大排長龍的景象。（圖擷取自臉書）

    2025/01/16 21:13

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年腳步接近，許多人會到銀行換新鈔，今年兌換新鈔日程訂於20日至24日，為期5個營業日。然而，昨（15日）早上，有民眾目擊銀行門外大排長龍，令她感到困惑。貼文曝光後，有內行網友揭真相。

    一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張圖片，可見銀行尚未營業，門外已經排滿大批民眾，佔據整個人行道甚至延伸至馬路，場面十分壯觀。原PO表示，「今天的銀行還沒開之前就一堆人」並好奇，為什麼兌換新鈔時間未到，銀行外卻人潮滿滿？

    照片曝光後，內行網友解答，「排刮刮樂的」、「那是彩券經銷商在排隊買過年要賣的刮刮樂啦」、「批購彩券日，農曆年前還會有」、「要有牌照還有現金才能排隊批發彩券，批到之後全部賣光能賺五萬，很多有牌的批到了就馬上轉手」。也有網友打趣說道，「抓寶可夢的」、「台灣長輩很有錢」、「每年此時的阿公阿嬤團又出動了」。

    據了解，台灣彩券公司於本月3日公布，推出年度首波6款新刮刮樂，吸引大批彩券商爭相批購。其中最受矚目的「2000萬超級紅包」頭獎金額高達2000萬元，共有10個頭獎，創下史上最高紀錄。此外，100萬元獎項數量高達1200個，吸引眾多民眾期待。另有生肖主題限定刮刮樂「金蛇獎」，每張售價500元，頭獎300萬元共有13個，每張保證中獎，總中獎率達100%。

    此外，民眾也別忘了，新鈔兌換將於20日至24日進行，屆時中央銀行指定的7家銀行及中華郵政旗下分行將設立專櫃服務，方便民眾汰舊換新。預計又將掀起另一波排隊熱潮。

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