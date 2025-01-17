買刮刮樂中獎！竟遭擺攤阿婆強制收走 一票網友嘆：我也遇過

網友分享，在市場幫助一位截肢的阿婆買刮刮樂，但在刮開的過程中對方不斷催促，示意圖。（資料照）

2025/01/17 00:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在人潮較多的鬧區，常會有身障人士販賣刮刮樂。網友分享，在市場幫助一位截肢的阿婆買刮刮樂，但在刮開的過程中對方不斷催促。並得知有中獎後，阿婆立刻收走刮刮樂並給200元，讓她未能仔細確認中獎金額。文章一出，許多網友也分享類似的經歷。

網友近日在Dcard發文分享，在市場買菜時，看到一位截肢的阿婆在賣刮刮樂，出於做善事的心態，決定購買一張。當她刮開幾個號碼後，對方不斷催促問「有沒有中，中多少」？讓她感覺不太不自在。刮完後，對方馬上問是否中獎，她回說「應該是中200」，阿婆便迅速拿去查看，並放進包包裡，給了她200元。原PO想拍照紀念，但阿婆以各種理由推託，雖然她看到刮刮樂明顯就在包包的夾層裡，但只能無奈放棄。

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事後，原PO回想當天由於阿婆不斷催促，因此沒能刮開完整的獎金區，可能錯過了更大的獎金，並對自己的粗心感到遺憾。她指出，阿婆從一開始的態度就讓她不太舒服，並提醒大家，若要幫助身障人士買刮刮樂，最好要留意消費過程，避免發生類似的情況。

文章一出，許多網友紛紛訴苦，「家人有買過路邊的刮刮樂，刮完中1000阿婆說沒中獎」、「我也遇過被騙，中1400，對方騙我只中200，但是後來有發現去討回來」、「之前好心幫助路邊一個身心障礙者，結果他還懷疑我多拿一張，真的是好心沒好報，後來再也不買了」、「我曾經刮了一整本去店家換時，他神不知鬼不覺的把一張有獎的塞在櫃檯下，後來因為被我瞄到 ，加上中獎金額不對，他才心虛說不小心漏掃一張」。

另外，有不少網友建議，「刮刮樂要直接帶走去彩券行兌獎」、「下次可以打開樂透app，自己掃碼比較安心」、「可以下載台彩app自行對獎，另外擺攤的要小心買到過期的刮刮樂，因為如果你離開就無法兌獎了」、「路邊非彩券行我習慣直接刮掉QRcode直接用app掃，或是拿走去彩券行換」、「路邊買的我都不會當場刮」、「這種的我買完都會跟他說要回家再刮，不然中獎有的會拜託再換一張」。

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