現在看還不晚 桃園多處落羽松林宛如韓劇場景

八德區霄裡大池落羽松林，環湖步道平日下午仍吸引批批的散步人群，從南往北看，可見明顯黃紅針葉景色，宛如韓劇場景。（記者黃政嘉攝）

2025/01/16 20:25

〔記者黃政嘉／桃園報導〕好景不等人！1月下旬想觀賞桃園市落羽松黃、紅針葉景致，得趕緊把握時機，包括八德、楊梅、大溪、中壢區仍可見到落羽松繽紛美景，宛如韓劇場景般，別有風情。

八德區霄裡大池落羽松林，位於龍南路與洪圳路交叉口，佔六甲大的大池，是八德地區面積最大的埤塘，近百棵的落羽松一排聳立在大池湖畔旁，從南往北看，可見明顯黃紅針葉景色，如韓劇場景般，是不錯的攝影取景方向，或是走至另側步道，隔著湖拍下整體落羽松林，環湖步道平日下午仍吸引批批的散步人群，新北市民退休族張姓婦人這週一也與友人來霄裡池欣賞落羽松，她說「走整圈步道看落羽松，不同的角度有不同的美，值得慢慢欣賞」。

請繼續往下閱讀...

楊梅落羽松秘境隱身於高新街210巷對面的鄉間路地，地主在長逾100公尺、寬40公尺的狹長地，種滿數十排的落羽松林，瘦高的落羽松並排相間，至少350棵密集成林，走進松林中央處，可見相對茂密針葉，綠黃、綠紅交錯，順光位置適合拍下棵棵錯落的落羽松或人像，或走至松林旁空曠地，拍下整體黃紅色松林，此外，松林地旁，也相鄰白花花的芒草，也是落羽松之外的絕佳配角；台北市民張小姐上週日特地穿著淡粉色洋裝、戴草帽來楊梅落羽松秘境取景、合照，她分享，2年前就來過，覺得非常漂亮，本來跑去苗栗三義土地公落羽松，不過已凋零緣故，因此再循美好記憶拜訪楊梅秘境。

大溪南興落羽松位於浮筧街與浮筧街250巷處，佔地2公頃大，種達800至1000棵，據了解，此地落羽松為日本進口，地主種逾十六年，原想種來賣，後因有熱心民眾PO上網路，於是開放民眾參觀，成為觀賞落羽松知名景點，受氣候影響，茂盛期約每年9月至1、2月間，3、4月轉綠，起點處與路邊側面，現仍可見到黃、紅針葉相間，整體凋零近5成，想拍美照，建議可從道路外圍拍下整體遠景，會有較明顯的黃紅松林景色，每人清潔費20元，小朋友免收費。

中壢區過嶺森林公園總面積約2．7公頃，其中，圍繞生態池的落羽松近廿株，現凋零近一半，環池種植的落羽松，面湖側仍可見黃紅交錯的松林美景。面向落羽松站在生態池中央前，是拍照不錯的位置，可連同落羽松與池水倒影一同拍下，適時移動位置，也能將芒草當作前景拍。

攝影達人朱言昕，在去年12月中，也拿相機在大溪區月眉人工濕地生態公園拍攝落羽松林，她提點拍攝時機，一般陰天容易拍得過暗，不是這麼好看，建議挑光線充足的時間，例如早上6點至9點，或是下午3、4點間，在陽光斜射的時機下，拍起來的景色較能出現亮暗、立體層次，另外，若用相機拍攝，可架三腳架，將相機光圈調小，以長時間曝光的方式，連同月眉人工濕地的落羽松與水池湖面拍下，可拍到湖水印襯落羽松林與天空的悠悠景色。

楊梅落羽松秘境取景也適合拍人像，利用相機大光圈，並採由下往上角度，將落羽松作背景，拍出人像夢幻散景。（記者黃政嘉攝）

大溪南興落羽松整體凋零不少，拍照可由下往上，拍出落羽松針葉景貌，或從外圍道路拍下整體。 （記者黃政嘉攝）

中壢區過嶺森林公園總面積約二．七公頃，面湖側仍可見黃紅交錯的落羽松美景與池面倒影。（記者黃政嘉攝）

中壢區過嶺森林公園總面積約2．7公頃，其中，圍繞生態池的落羽松近廿株，針葉紅得明顯。（記者黃政嘉攝）

攝影達人朱言昕去年12月中在大溪區月眉人工濕地生態公園，架三腳架拍攝落羽松林，以長時間曝光方式，拍下湖水印襯落羽松林與天空的悠悠景色。（朱言昕提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法