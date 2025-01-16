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    酷航開通2新航點 新加坡直飛維也納、伊洛伊洛市

    酷航今年新增2個航點，分別從新加坡飛往奧地利維也納與菲律賓伊洛伊洛市。（酷航提供）

    酷航今年新增2個航點，分別從新加坡飛往奧地利維也納與菲律賓伊洛伊洛市。（酷航提供）

    2025/01/16 20:08

    〔記者蔡昀容／台北報導〕新加坡航空集團旗下的低成本航空公司酷航今（16日）宣布將開通兩個全新航點，分別從新加坡飛往奧地利維也納與菲律賓伊洛伊洛市。

     

    酷航自今年6月3日起，開航「新加坡—維也納」航線，以波音787-8夢幻客機執飛，設有兩個艙等，可容納329名乘客。每週飛3班。

    4月14日起，開航「新加坡—伊洛伊洛市」航線，以巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機執飛，可容納112名乘客。開航之初每週飛2班，計畫6月起逐步增加至每週4班。

     

    酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，作為唯一一家提供新加坡與維也納之間直飛航班的航空公司，很高興從6月開始推出新服務，正好趕上夏季旅遊旺季。另外，湯指出，隨著直飛伊洛伊洛市的航班的推出，也希望激勵旅客探索東南亞的更多城市，並開啟嶄新的旅行體驗。

    酷航表示，台北經新加坡飛往維也納和伊洛伊洛市的航班已開放預訂，旅客可透過酷航官網、手機App以及坊間各大旅行社進行預訂。從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價新台幣4675元起。

    除了新增2個航點，酷航因應市場需求並優化機隊部署，調整航線網絡，飛往柏林的服務將於3月28日最後一班航班後暫停，飛往中國濟南的服務將於2月28日最後一班航班後暫停。

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