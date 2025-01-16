為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連署板殯「原址改建」挨罵 劉美芳：知會流失選票、只盼改善環境

    新北市民政局昨晚舉行市立殯儀館（簡稱板殯）原址改建的規劃優化說明會，主張板殯遷移的居民抗議。（記者黃子暘攝）

    新北市民政局昨晚舉行市立殯儀館（簡稱板殯）原址改建的規劃優化說明會，主張板殯遷移的居民抗議。（記者黃子暘攝）

    2025/01/16 20:12

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市民政局昨晚舉行市立殯儀館（簡稱板殯）原址改建的規劃優化說明會，因市議員周勝考率主張遷建派到場抗議草草結束，周勝考今（16）日表示，將收齊1萬份「反對擴建」的連署書送市府、市議會陳情。發起市議員原址改建連署的市議員劉美芳表示，原址改建並非「擴建」，也早在1979年就都市計畫變更為殯葬用地，不會有所謂環評跟學校距離限制，「有頭髮誰想當禿子？板殯遷移已經成為口號」，她只想努力為居民爭取更好的解決方案。

    劉美芳說，她的碩士論文就是寫殯儀館的可行性評估，這是政治問題，而非技術問題，她發起改建連署百害無一利，她沒有拿到一分利潤，反而可能流失選票，做這件事只是捨不得大家被政客一騙再騙，她知道殯儀館附近環境可以更好；2020年她早已率板殯在地里「新海里」民眾到市府陳抗要求板殯遷建，但至今無任何進展，「我知道要搬遷這件事情根本是推不動的，12年前千人上街頭直到現在也沒有搬遷，這是一個假議題」。

    劉美芳表示，板殯土地在1979年就都計變更，從原公園六保留地變更為殯儀館用地；根據「殯葬管理條例」第2條，「擴充指增加殯葬設施的土地面積；增建指在現有殯葬設施範圍內，增加建築物的面積或高度；改建指拆除現有建築物一部分後，在相同基地範圍內進行重新建設，且不增加土地使用範圍」，板殯若原址立體化重建，屬於「增建」或「改建」，而非擴充，「現有土地並未增加，只是針對建築物本體進行改良或增高，符合法規定義，不涉及『擴充』的土地擴張行為」。

    劉美芳強調，將「增建」錯誤理解為「擴充」是對法律的不完整解讀，論述無法成立；此外，都市計畫範圍內已劃定為殯儀館用地者，距離學校等設施無需受到「殯葬管理條例」第9條限制。

    劉美芳說，板殯若不改變，負面影響只會持續擴大，但若將建築現代化、完成綠化、交通改善，也許再改名叫新海或新月文創園區，引入書局、咖啡廳等文創商店，搭配更流暢的出入動線，或許能降低周邊影響、帶動周邊房價。

    「有頭髮誰想當禿子？板殯遷移已經成為口號」，劉美芳指出，說明會原是希望能夠聽到市府對方案的說明、與市民溝通，但現場卻出現吹哨、癱瘓市民發言權、阻礙說明會進行的情況，甚至部分里長是迫於人情壓力出面充場，令人遺憾；市府優化方案尚非定案，辦說明會就是希望與民溝通，共同尋求最適切的解決方案，民主國家步該出線杯葛說明會進行的行為，如果有民眾認為說明會太倉促，她也支持增加說明會場次，讓大家有更多理性討論的空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播