連署板殯「原址改建」挨罵 劉美芳：知會流失選票、只盼改善環境

新北市民政局昨晚舉行市立殯儀館（簡稱板殯）原址改建的規劃優化說明會，主張板殯遷移的居民抗議。（記者黃子暘攝）

2025/01/16 20:12

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市民政局昨晚舉行市立殯儀館（簡稱板殯）原址改建的規劃優化說明會，因市議員周勝考率主張遷建派到場抗議草草結束，周勝考今（16）日表示，將收齊1萬份「反對擴建」的連署書送市府、市議會陳情。發起市議員原址改建連署的市議員劉美芳表示，原址改建並非「擴建」，也早在1979年就都市計畫變更為殯葬用地，不會有所謂環評跟學校距離限制，「有頭髮誰想當禿子？板殯遷移已經成為口號」，她只想努力為居民爭取更好的解決方案。

劉美芳說，她的碩士論文就是寫殯儀館的可行性評估，這是政治問題，而非技術問題，她發起改建連署百害無一利，她沒有拿到一分利潤，反而可能流失選票，做這件事只是捨不得大家被政客一騙再騙，她知道殯儀館附近環境可以更好；2020年她早已率板殯在地里「新海里」民眾到市府陳抗要求板殯遷建，但至今無任何進展，「我知道要搬遷這件事情根本是推不動的，12年前千人上街頭直到現在也沒有搬遷，這是一個假議題」。

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劉美芳表示，板殯土地在1979年就都計變更，從原公園六保留地變更為殯儀館用地；根據「殯葬管理條例」第2條，「擴充指增加殯葬設施的土地面積；增建指在現有殯葬設施範圍內，增加建築物的面積或高度；改建指拆除現有建築物一部分後，在相同基地範圍內進行重新建設，且不增加土地使用範圍」，板殯若原址立體化重建，屬於「增建」或「改建」，而非擴充，「現有土地並未增加，只是針對建築物本體進行改良或增高，符合法規定義，不涉及『擴充』的土地擴張行為」。

劉美芳強調，將「增建」錯誤理解為「擴充」是對法律的不完整解讀，論述無法成立；此外，都市計畫範圍內已劃定為殯儀館用地者，距離學校等設施無需受到「殯葬管理條例」第9條限制。

劉美芳說，板殯若不改變，負面影響只會持續擴大，但若將建築現代化、完成綠化、交通改善，也許再改名叫新海或新月文創園區，引入書局、咖啡廳等文創商店，搭配更流暢的出入動線，或許能降低周邊影響、帶動周邊房價。

「有頭髮誰想當禿子？板殯遷移已經成為口號」，劉美芳指出，說明會原是希望能夠聽到市府對方案的說明、與市民溝通，但現場卻出現吹哨、癱瘓市民發言權、阻礙說明會進行的情況，甚至部分里長是迫於人情壓力出面充場，令人遺憾；市府優化方案尚非定案，辦說明會就是希望與民溝通，共同尋求最適切的解決方案，民主國家步該出線杯葛說明會進行的行為，如果有民眾認為說明會太倉促，她也支持增加說明會場次，讓大家有更多理性討論的空間。

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