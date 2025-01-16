台南麻豆土雞場禽流感 撲殺7757隻

麻豆區土雞業者12日主動通報場內古早雞異常死亡，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，南市動保處今日完成撲殺。（市府提供）

2025/01/16 19:41

〔記者王涵平／台南報導〕台南麻豆區土雞業者12日主動通報場內古早雞 （正土雞）異常死亡，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，南市動保處今日完成撲殺11週齡古早雞7757隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒。

動保處指出，12日當天獲報後，立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗。今年全國迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計5例（土雞4場、肉鵝1場），台南迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計1例（土雞1場）。

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動保處表示，已積極強化禽流感各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內5場禽場採樣監測，1-3公里內7場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，並持續派消毒車加強高風險區周邊公共區域消毒頻度，將環境中潛在病毒降至最低。

動保處表示，H5N1亞型高病原性禽流感疫情透過候野鳥遷徙傳播病原，再透過產銷系統水平傳染，已重創歐洲、美國及日本家禽產業，而國內自去年9月起於嘉義、台南及高雄沿海濕地已檢出11件野鳥高病原性禽流感，顯示經由候野鳥散播病毒之風險極高。

動保處呼籲，養禽業者應落實禽場生物安全管控措施，特別是禽場應依規定進行圍網，圍網如有破損需立即修補，防止野鳥或其糞便進入禽場內造成感染，同時加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制及消毒，降低病毒入侵機會。

麻豆區土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，南市動保處今完成撲殺。（市府提供）

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