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    台南安定安加里點燈迎遊子返鄉過年 18日先送暖弱勢

    台南安定安加里乾草巷公園將點燈至2月28日，迎接各地遊子返鄉過年，18日並將舉辦「寒冬問暖表真情」活動。（記者劉婉君攝）

    台南安定安加里乾草巷公園將點燈至2月28日，迎接各地遊子返鄉過年，18日並將舉辦「寒冬問暖表真情」活動。（記者劉婉君攝）

    2025/01/16 19:51

    〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節將至，台南市安定區安加里最近以燈飾布置社區，點燈迎接各地遊子返鄉過年。18日先舉辦一系列寒冬問暖行程，關懷里內的低收入戶及長輩。

    安定安加里乾草巷公園近日布置許多燈飾，夜間亮燈後，常有民眾悠閒漫步，里長王美翔表示，點燈活動將持續至2月28日，希望農曆春節期間，當地居民及從各地返鄉過年的民眾，可以陪伴長輩或親子到公園散步，享受天倫之樂。

    安加里辦公處也聯合安加、保西社區發展協會、台南市議會副議長林志展、安定區公所、安定區衛生所、安南獅子會及安定工業區的廠商等，募集物資及經費，將於18日上午9時起，舉辦「寒冬問暖表真情」活動，包含議長盃射飛鏢比賽、義剪、捐血活動、小小警察體驗營、臉部彩繪等，現場還有限量的麻油雞米糕、菜頭粿、爆米花、棉花糖等免費品嘗。

    王美翔表示，此次贊助物資及經費的單位、善心人士相當多，希望可以幫助到真正需要的人，也讓里內長者及弱勢家戶感受到社會各界滿滿的溫暖。

    台南安定安加里乾草巷公園將點燈至2月28日，迎接各地遊子返鄉過年，18日並將舉辦「寒冬問暖表真情」活動。（記者劉婉君攝）

    台南安定安加里乾草巷公園將點燈至2月28日，迎接各地遊子返鄉過年，18日並將舉辦「寒冬問暖表真情」活動。（記者劉婉君攝）

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