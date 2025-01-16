冷氣團送水 曾文水庫繼續「滿載」度冬

冷氣團帶來降雨，曾文水庫繼續維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/16 19:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕冷氣團帶來低溫特報，也讓曾文水庫上游連日有雨，繼續穩住100%的蓄水率，尤其進入枯水季的冬天，且又順利完成二期稻作農業供灌的全面需求，還能不間斷地「滿載」接近半年之久，相當難得。

水利署南區水資源分署統計，連日累積降雨約13毫米，讓國內規模最大的曾文水庫，在寒冬期間也能「小進補」，並造就接連174天維持滿水位，繼續突破啟用52年來的紀錄。

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目前初步規劃，今年一期作的灌溉會在本月底展開，依照現階段民生、工業用水量的供應，曾文水庫連續滿載的紀錄可望再延展。

南水分署觀測，曾文水庫是在去年7月27日時，因「凱米」颱風挾帶暴雨而達到滿水位，後來「山陀兒」、「康芮」接連來襲，也有預防性調節放水，但密切掌握氣象資訊，積極管控下，都能迅速回復100﹪的蓄水率。

截至今晚7點，曾文水庫的水位標高為230.36公尺，仍超越滿水位，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.76億立方米，水情穩定。

南水分署副分署長林玉祥表示，水資源得來不易，因應氣候變遷，仍籲請民眾養成節約用水的習慣，切勿浪費。

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