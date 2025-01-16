為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    冷氣團送水 曾文水庫繼續「滿載」度冬

    冷氣團帶來降雨，曾文水庫繼續維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    冷氣團帶來降雨，曾文水庫繼續維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/16 19:27

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕冷氣團帶來低溫特報，也讓曾文水庫上游連日有雨，繼續穩住100%的蓄水率，尤其進入枯水季的冬天，且又順利完成二期稻作農業供灌的全面需求，還能不間斷地「滿載」接近半年之久，相當難得。

    水利署南區水資源分署統計，連日累積降雨約13毫米，讓國內規模最大的曾文水庫，在寒冬期間也能「小進補」，並造就接連174天維持滿水位，繼續突破啟用52年來的紀錄。

    目前初步規劃，今年一期作的灌溉會在本月底展開，依照現階段民生、工業用水量的供應，曾文水庫連續滿載的紀錄可望再延展。

    南水分署觀測，曾文水庫是在去年7月27日時，因「凱米」颱風挾帶暴雨而達到滿水位，後來「山陀兒」、「康芮」接連來襲，也有預防性調節放水，但密切掌握氣象資訊，積極管控下，都能迅速回復100﹪的蓄水率。

    截至今晚7點，曾文水庫的水位標高為230.36公尺，仍超越滿水位，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.76億立方米，水情穩定。

    南水分署副分署長林玉祥表示，水資源得來不易，因應氣候變遷，仍籲請民眾養成節約用水的習慣，切勿浪費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播