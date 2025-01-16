楊梅區農會模範農民表揚 稻農許水菘挺過風災旱災獲獎

桃園市楊梅區農會主辦楊梅區農民節慶祝活動，受獎農友許水菘（右）種稻10年，父親許木良也曾獲模範農友。（記者黃政嘉攝）

2025/01/16 20:32

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區農會今提前慶祝農民節，表揚30位模範農民、優良青農盧清堃，與12位績優農業部農田水利署水利小組長等人。

活動由桃園市副市長王明鉅、農水署石門管理處長林昆賢、農業部桃園區農業改良場王毓華、楊梅區農會理事長鄭美英一同與會頒獎。

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楊梅區上湖段30歲農友許水菘，種稻10年，父親許木良也曾獲模範農友，許水菘說，此次得獎是種稻以來首次獲獎肯定，回憶種稻初期，一邊在傳統產業上班、一邊跟父親學種稻，一天僅睡3小時，當時倉庫因乾旱自燃起來，價值達1000萬元的耕作機具全付之一炬，當時跟父親「傷心到谷底」，在親友鼓勵下，才繼續種田堅持下去，耕種範圍從原來的16甲，成長到現在的50甲，父親指導用肥料量的控制去應付天氣變化，受益很大，現利用磷肥助長根系、鉀肥壓下氮含量，顧好水稻，雖然天天都在田裡忙，1年僅休1個月，不過作息已較正常，一天可睡到8小時。

另一位模範農民黃彥哲，是「亞洲植產有機農場」場主，該農場是全台唯一獲得有機、人道雙認證養雞場，113年度榮獲百大青農獎。

農業部農田水利署石門管理處石門圳第六組長黃成淵表示，很開心獲得績優小組長，過去擔任過4年班長職務，平常工作負責巡視溝渠、水路，開關水門、調節灌溉水路，這職務尚屬人力短缺，近年抗旱挑戰蠻大，呼籲農友珍惜水資源，節約用水。

農業部農田水利署石門管理處石門圳第六組長黃成淵，獲績優水利小組長肯定。（記者黃政嘉攝）

「亞洲植產有機農場」場主黃彥哲獲模範農民。（楊梅區農會提供）

桃園市楊梅區農會主辦楊梅區農民節慶祝活動，與模範農民共同合照。（記者黃政嘉攝）

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