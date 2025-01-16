觀光熱區易塞車 台南春節疏運增開接駁車、台灣好行半價

台南市長黃偉哲（前右4）今率市府團隊說明春節疏運計劃。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/16 19:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應即將來臨的9天（1月25日至2月2日）春節長假，台南市政府跨局處研擬春節疏運計劃，其中安平觀光熱區易湧進人潮車潮塞車，除了現行大眾運輸外，將增開接駁車轉運，另祭出搭台灣好行有半價優惠，同時也將成立「交通疏運指揮中心」隨時應變。

市長黃偉哲今（16）日主持疏運說明會，鼓勵賞遊民眾多加利用大眾運輸，同時強調交通執法沒有假期。尤其最近適逢尾牙時節，民眾務必遵守「酒後不開車」，警察局也會把取締酒駕等交通違規，列為重中之重，維護大眾交通安全。

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交通局長王銘德表示，往年遊客最喜愛到訪的安平區，因區內停車場有限，請自北側來的朋友多利用四草大道至同平路周邊停車場，自東側及南側來的朋友，多利用永華路、健康路至安億路停車場，搭乘區內免費接駁車進入安平舊部落，以減少進入舊市區停車不便及車流壅塞情形。

另為鼓勵春節搭公車祭出多項優惠，包括持市民卡可免費搭乘市區公車（0~98、901、902路；但33、61及高鐵快捷公車除外）、雙層巴士24小時99元。持一般電子票證搭乘台灣好行33、61、98、菱波官田線、梅嶺線及東山咖啡線則均享半價優惠。

春節期間停車收費方式，59處委託民營停車場，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，1月28日至1月31日暫停收費。

王銘德表示，春節期間將開設「交通疏運指揮中心」，自1月29日（大年初一）至2月2日（大年初五）每日均有主管同仁輪值，監控各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為（06）2988944。

春節9天連假期間大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛；1月28日除夕當天晚上7點之後班次停駛，但服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1則依假日班表全天正常營運。

台南市府整理春節景點熱區公車資訊，請民眾多利用大眾運輸工具減少塞車之苦。（南市交通局）

台南春節期間，安平、赤崁、孔廟文化園區及海安街道美術館、梅嶺都有加強交通管制。（南市交通局提供）

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