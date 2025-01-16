雲林莿桐日式舊宿舍修復啟動 將活化做為文化學堂

饒平國小舊宿舍，為日治時期公教人員典型宿舍型態。（記者黃淑莉攝）

2025/01/16 19:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕屋齡90年的雲林縣莿桐鄉饒平國小舊宿舍修復工程啟動，預計明年3月可完工，縣府文化觀光處長陳璧君說，未來將活化做為樹仔腳文化學堂。

饒平國小舊宿舍修復計畫，文化部補助1100多萬元及縣府自籌950多萬元，共計2139萬元。饒平國小舊宿舍於日治昭和11年（1936）興建，昭和12年（1937）完工，為單棟二戶雙倂「木造平家建」（木構造一層平房建築），是饒平國小現況校園中最早興建的一批學校建築之一，原職員宿舍興建2棟，其中一棟已拆除，現況改建為學校廚房，遺留下這棟職員宿舍，是莿桐地區少數留存的日治時期公學校宿舍與木造建築。

請繼續往下閱讀...

陳璧君指出，饒平國小舊宿舍屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍型態，雖不是雲林縣的特例，但屬少數保存完整者，並可做為饒平國小早期教育啟蒙的歷史見證，縣府在2010年登錄為歷史建築。

陳璧君表示，文化部在2023年核定修復計畫1696萬元，中央補助1187萬元、縣府配合款508萬元，因物料、人力成本飆漲，流標多次，縣府加碼443萬元，總經費調至2139萬元，工程要400日曆天。

陳璧君說，未來將與公所、社區討論活化方向，不只是莿桐文化地標，也將結合教育、文化及社區理念做為樹仔腳的文化學堂。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，饒平是她童年成長地方有滿滿回憶，期待未來修復完成後，成為地方教育與文化的交流平台，吸引更多人走進莿桐，感受在地的人文風采。

饒平國小舊宿舍屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法