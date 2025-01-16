台科大師生海外競賽交流 攜手日本頂大探索AI創新應用

日本學生向台科大學生介紹研究主題並進行交流。（台科大提供）

2025/01/16 19:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕國立台灣科技大學近日攜手日本東京大學、神奈川大學、電氣通信大學及東京科學大學的電資專家及學生，共同探討人工智慧在電資領域的創新技術與應用，學生也同步進行全英語專題競賽，藉此機會提升學生跨文化溝通能力、拓展國際視野，並展現台灣技職人才培育的模式。

台科大電資學院於日本橫濱主辦為期2天的「第三屆電資實務應用國際研討會」，在適逢台科大50週年校慶同時，透過學術交流進一步深化校方與日本大專院校的夥伴關係，促進學術與實務上的經驗分享與合作，同時展現學術與技術的雙重實力。

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研討會邀請東京大學的Dr. Yoshiaki Nakano分享先進光電電池與綠氫能源的研究成果，當中特別探討能源科技與人工智慧結合的創新應用，深入剖析創新技術在全球性環保能源議題中的挑戰，不僅展現未來綠能科技的廣闊前景，更啟發在場專家與學生將AI技術運用於環保能源等跨領域議題，為未來可持續發展提供新解方。

活動期間也進行學生電資主題海報展覽與競賽，共有台科大12組及日本11組學生參與，並以英語進行專題報告。參展作品涵蓋多元領域，包括機器學習在網路安全檢測的應用、AI資安助理、自動偵測無人機技術、電動車智慧電池控制系統以及乳癌檢測等，充分展現學生對AI技術的廣泛應用與創新思維。

參與活動的資工系陳同學表示，很開心有這樣的機會可以跟日本的學生及老師分享研究成果，同時也可以了解日本頂尖大學正在進行的前瞻研究，對他們來說有相當的啟發性。

台科大指出，參展學生中有10組為大學生，雖處於學士階段，但在全英語環境中展現出高水平的專業素養與實作能力，在研究主題的深度與視角上也毫不遜色，顯示校方推行全英語授課（EMI）政策上的努力已經初見成效。

電資學院院長呂政修表示，透過國際研討會不僅激發跨校與跨國的學術對話，也為未來技術與創新的發展帶來新的可能性，推動全球資訊與通訊技術領域的進步，目標在未來50年保持台科大在技術與創新的領先地位。

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