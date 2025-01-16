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    大武山下小奧運！六堆運動會3/1登場 馬拉松打頭陣

    六堆運動會高屏客家選手一起參加競技。（記者葉永騫攝）

    六堆運動會高屏客家選手一起參加競技。（記者葉永騫攝）

    2025/01/16 19:42

    〔記者葉永騫／屏東報導〕有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會，今年邁入第60屆，將在3月1、2日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園隆重舉行，其中馬拉松賽事於2月15日率先登場，高屏兩地的客家子弟前往競技，屏東縣長周春米歡迎大家來感受客庄的熱情與魅力。

    六堆運動會今年輪由後堆內埔鄉舉辦，以「傳承六堆精神，共創輝煌未來」為主題，今年正值60週年，許多高雄市、屏東縣客家鄉親報名參賽，賽事涵蓋傳統與現代的多元競技，3月1日在六堆紀念公園登場，當晚還有選手之夜，兩日活動將有精采賽事與系列活動。

    周春米說，去年明華園在六堆紀念公園演出，超過5萬名觀眾湧入現場，今年首次將客家燈區納入屏東四大燈區，並將在竹田鄉建造專屬客家圖書館「客家總圖」。

    縣府客家事務處表示，聖火引燃與遶境祈福活動將在2月24日於六堆忠義祠舉行，比賽的21項賽事由馬拉松打頭陣，還有田徑、籃球、客庄遊戰、傳統博弈、等多項精彩競技，並有六堆客家獅競演活動、巨型象棋趣味競賽、巨型足球趣味競賽等，以生動的方式傳承與展現六堆文化。

    3月1日選手之夜則以族群同樂為主題，邀請華語樂團史上最年輕的兒童樂團的「J HALL樂團」、榮獲客家新曲獎來自內埔的「Flame Bug 火焰蟲樂團」、原民暢銷樂團「貳行程樂團」、「陳孟賢」到場。

    六堆運動會讓高屏縣市客家選手一同參加競技。（記者葉永騫攝）

    六堆運動會讓高屏縣市客家選手一同參加競技。（記者葉永騫攝）

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