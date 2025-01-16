交通部觀光署人事異動 7國家風景區管理處長大搬風

交通部觀光署今舉行國家風景區管理處處長聯合布達交接暨宣誓典禮，阿里山、馬祖、澎湖、花東縱谷、雲嘉南濱海、西拉雅、大鵬灣等7個風管處處長人事異動。（觀光署提供）

2025/01/16 18:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署轄管的阿里山、馬祖、澎湖、花東縱谷、雲嘉南濱海、西拉雅、大鵬灣等7個國家風景區管理處處長人事大搬風，其中6人平調，大鵬灣管理處則由副處長王玟傑升任處長，今（16日）舉行聯合布達交接暨宣誓典禮。

配合阿里山國家風景區管理處前處長洪維新屆齡退休，觀光署進行全國7個管理處首長的人事異動調整。署長周永暉今天主持聯合布達交接暨宣誓典禮，期待7名新任處長運用豐富經驗、嶄新風貌推動智慧、永續景區發展。

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這一波人事異動，其中6個管理處處長為平調調任，包含阿里山國家風景區管理處新任處長黃勢芳，原任馬祖管理處；馬祖國家風景區管理處新任處長洪志光，原任澎湖管理處；澎湖國家風景區管理處新任處長郭振陵，原任花東縱谷管理處；花東縱谷管理處新任處長許宗明，原任雲嘉南濱海管理處；雲嘉南濱海管理處新任處長徐振能，原任西拉雅管理處；西拉雅管理處新任處長許主龍，原任大鵬灣管理處。至於大鵬灣管理處則由副處長王玟傑升任處長。

周永暉勉勵新任處長們作好CEO的角色，以不怕吃苦的精神、不怕挫折的毅力，擘劃新局，達成「溝通合作」、「創新領航」、「自我超越」的使命，以及感受人生的「成就感」；期許7位處長以豐富經驗，積極協助地方開發精緻、深度、在地、特色之多元主題旅遊產品及體驗，帶動景區經濟，並展現台灣多元觀光魅力，共同打造國際級景點，建立國家風景區的典範。

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