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    週五清晨急凍！「3地區」低溫下探10度

    週五各地早晚的氣溫偏冷。（資料照）

    週五各地早晚的氣溫偏冷。（資料照）

    2025/01/16 20:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（17日）仍受大陸冷氣團的影響，各地早晚氣溫仍偏冷，雲林以北、宜蘭近山區及金門地區，清晨恐出現10度以下低溫。

    中央氣象署指出，週五因大陸冷氣團的影響，北部、東北部及東部地區，整天的天氣將偏冷，東部地區亦有零星短暫雨；其他縣市與外島地區，大多為多雲到晴，但早晚偏冷的型態。

    溫度方面，週五清晨各地的低溫，普遍只有10至13度；雲林以北、宜蘭近山區及金門地區，恐出現10度以下低溫的機率，北部、宜花、澎湖及金門地區，白天高溫約16至18度；中南部及台東地區，則可來到20到23度，有機會出現陽光；馬祖整天為8至12度，務必注意保暖。

    天氣風險公司表示，週五持續受到乾冷空氣的影響，迎風面的大台北、東半部地區，將有零星飄雨的機會，其餘縣市普遍都是晴到多雲的天氣。

    紫外線指數部分，週五基隆市、宜蘭縣和花蓮縣為「低量級」，其他縣市則是「中量級」。

    空氣品質方面，週五因大陸冷氣團影響，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週五清晨各地低溫，普遍只有10至13度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五清晨各地低溫，普遍只有10至13度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週五因大陸冷氣團影響，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週五因大陸冷氣團影響，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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