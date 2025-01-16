「星級旅館評鑑」國家掛保證 上網答題或實際入住抽Apple Watch

交通部觀光署推動星級旅館評鑒，署長周永暉（左3）表示，今、明兩年要拚回疫情前水準。（記者蔡昀容攝）

2025/01/16 18:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣2009年起推動星級旅館評鑑，但疫情期間參與家數減少，交通部觀光署推動「星光綻放・集星之旅」三波抽獎活動，鼓勵民眾上網填答問題，或實際入住星級旅館。署長周永暉今（16）日表示，這是接軌國際、國家級保證的評鑑制度，今明兩年希望能恢復到疫情之前的水準，並獎優汰劣。

周永暉表示，官方星級旅館評鑑，今年會以硬體佔6成分數、軟體服務佔4成方式試行，後續再來務實檢討調整比例。他舉例，硬體標準目前確實較高，對業者來講，最大困難點是停車及會展空間；觀光署轄管的觀光旅館，這方面要求不能打折扣，但地方縣市轄管的一般旅館，或是特殊客群場域的業者，例如主打商務客或是泡湯的旅店，會再視情況務實調整。

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周永暉指出，接下來觀光署的16個國外辦事處會優先推動星級旅館品牌，至於國內本島縣市，會透過統籌分配款補助比例調整方式，鼓勵縣市政府重視並輔導星級旅館，也期待地方政府優先輔導新成立的旅館業者，讓指標與時俱進。

另外，針對近期討論熱烈的「旅宿不主動提供一次性備品」議題，周永暉表示，業者從「房間內主動陳列提供」改為「不主動提供」，隨著疫情之後的趨勢，建議消費者養成自備個人化備品的習慣，就像自備環保筷、捨棄免洗筷，形成旅行習慣。

周永暉表示，業者雖然不主動提供一次性備品，但多數業者仍會準備，有需要的消費者可至服務台索取；業者若堅持環境永續立場，一開始就告知消費者完全不提供備品，消費者也應尊重業者經營理念，認同者再下榻住宿。

不過，周永暉認為，業者提供的備品，基本上應免費提供，不宜增加消費者負擔；但若是額外準備得更精緻備品，採用收費方式提供，當然可以，也盼消費者體諒。

觀光署指出，「星光綻放・集星之旅」活動自1月16日至4月9日，舉辦線上、線下兩種抽獎活動。線上活動方面，民眾上活動網站，啟用AR技術玩找星星的遊戲（類似寶可夢玩法）之後，即可填答問題及基本資料，即可參加抽獎，每人僅限中獎一次。線下活動方面，民眾實際入住星級旅館，在入住櫃台掃描QR Code，依序完成活動步驟可參加抽獎。線上獎項，包括GoPro、Apple Watch等，線下除了前面的禮品，再加碼抽iPhone。活動期間將進行三次抽獎，分別是2月13日、3月13日、4月10日。

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