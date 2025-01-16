高鐵準備迎接新列車 左營第二檢修場預計後年完工

高鐵公司第二車輛檢修廠工程第一階段的基樁工程本月完工，預計在2027年底落成。（記者吳亮儀攝）

2025/01/16 18:36

〔記者吳亮儀／高雄報導〕為了迎接新世代高鐵列車，台灣高鐵公司規劃在高雄左營基地興建「第二車輛檢修廠」，去年1月動土，高鐵公司今天（16日）說，第一階段基樁工程本月完工，預計在2027年底落成，可擴大高鐵列車檢修量能。

左營基地「第二車輛檢修廠」位在高鐵左營站旁，總面積約2.4萬平方公尺，未來完工後，車輛維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司今天（16日）向媒體說明第二檢修廠狀況，也說明未來會迎接新世代高鐵列車並可在第二車輛檢修廠整備。第二車輛檢修廠有綠建築合格級認證，包含廠區保水、低碳節水等設計，低碳建材採用，及綠地植被面積增加等。

檢修廠採開放式屋頂與立體通風口自然通風，利用熱空氣上升的自然原理，實現空氣流通、減少內部積熱，保持建築內適宜的溫度與濕度環境，降低對空調和機械通風的依賴，達成節能效果。

檢修廠屋頂裝設約3660片太陽能板，約可供廠內1318kWp電力；屋頂另裝設雨水收集系統，可回收、過濾再利用於植栽澆灌等用途。

台灣高鐵公司在2023年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組（144節車廂）新世代列車，採購金額約1240.91億日圓，約新台幣285億元。

台灣高鐵新世代列車係參考日本新幹線最新N700S車種所提出的列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年開始投入營運服務。

高鐵公司第二車輛檢修廠工程第一階段的基樁工程本月完工，預計在2027年底落成。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法