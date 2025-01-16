春節中市公車不打烊 發車班次調整一次看

春節期間台中市公車調整發車班次。（市府提供）

2025/01/16 18:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週五25日開始就是春節連續假期，台中市市區公車1月28日（除夕夜）調整為假日班表減半行駛，1月27日（小年夜）、29日（初一）至2月2日（初五）調整發車班次，但首、末班車皆維持假日時刻發車，部分行經鐵公路重要場站的市區公車路線，視乘車人潮機動加開班次服務，2月3日（初六）起全面恢復正常。

交通局長葉昭甫表示，鼓勵民眾在春節出遊、逛街搭公車及捷運等大眾運輸工具，不必擔心開車出門還要找停車位，台中市民持交通卡搭公車，可專享「雙十公車」優惠，搭公車10公里內免費，車程超過10公里，車資上限僅10元，今年也增加市民限定優惠族群，持外僑永久居留證且居留地址在台中市的民眾，也可共享雙十公車優惠，方便又實惠，感受市府對外國朋友的貼心。

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公車駕駛全年無休，葉昭甫表示，為讓公車駕駛員也可在春節與家人慶賀佳節，公車班次稍作調整，部分行經風景遊憩區、鐵公路重要場站的市區公車路線，將會視乘車人潮機動加開班次服務。

交通局呼籲，民眾出門前可利用台中市公車動態資訊網頁，或官方版「台中公車」APP即時掌握班車資訊，也可至各客運公司網頁查詢。

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