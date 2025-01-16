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    嘉義蒸餃店醬料驚見活蛆！店家竟怪顧客「妳的錯」挨轟

    醬料中蠕動著蛆蟲。（擷取自Threads）

    醬料中蠕動著蛆蟲。（擷取自Threads）

    2025/01/16 21:00

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣民雄一家蒸餃店驚傳食安問題，該名顧客在社群平台《Threads》發文指出，前往該店用餐時，從角落拿了一瓶醬油，沒想到用餐途中發現醬料中滿是蛆蟲，氣得向店家反映，卻被回應「醬油瓶很久不用了，是你的錯」，讓他當場傻眼，回想起來更是氣哭。

    根據原PO敘述，他猶豫很久才鼓起勇氣向店家反映，卻遭到推託，一會兒怪罪廠商問題，一會兒說是生辣椒導致蛆蟲，最後更以「不收錢」草草了結；貼文一出，引發網友瘋傳，直言，「店家態度很差欸」，並直呼噁心，「請問有人檢舉了嗎，沒有的話我就打電話了唷」，建議立即向衛生局檢舉。

    對此，店家喊冤表示，顧客拿的是放在工作台角落的醬料瓶，原本是換瓶後等待晾乾再清洗，並非給顧客使用。店家強調願意改進擺放環境，並為言語態度不佳向顧客道歉。

    嘉義縣衛生局接獲檢舉後，昨（15）日派員稽查，發現調味醬內有1隻蟲體，且店內部分環境不符食品良好衛生規範，已依《食品安全衛生管理法》第8條第1項要求限期改正，若複查不合格，將面臨6萬至2億元罰鍰。

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