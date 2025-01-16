市民卡APP 1/17上線 前1000名註冊送桃園幣50點

桃園市民卡新版APP上線後，可集點換超商咖啡。（智發會提供）

2025/01/16 17:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市民卡新版APP籌備經年將於明（17）日上午9點正式上線，配合新版APP，市府推出「早鳥註冊送桃園幣」50點（1點1元）活動，前1000位民眾只要下載新版APP、完成註冊登入，並點擊任務即可獲得桃園幣50點，可用來兌換超商商品或電子商品券，體驗新版市民卡APP的優惠好康。

智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘表示，新版市民卡APP透過會員實名註冊後，可依身分別提供不同服務，新版APP包括「桃園首頁」、「市政服務」、「市民生活」、「消費優惠」、「我的卡證」等五大選項。

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其中「桃園首頁」則提供市政訊息訂閱、特店優惠與桃園活動資訊，民眾亦可加入5個「常用功能」顯示在首頁，方便日常查找及使用；「市政服務」則有找服務、我想陳情、我要繳費、場地租借等功能，提供停車費、罰鍰、規費、e指通、繳稅等線上服務，至於民眾熟悉的街口支付、一卡通MONEY、台灣Pay、悠遊付、聯合信用卡等線上支付平台，則是下一階段功能。

「市民生活」則是提供桃園活動、運動健康、交通資訊、圖書閱讀、找地點等生活資訊；「消費優惠」則有特約商店、桃園幣與集章活動；「我的卡證」可以看到市民卡儲值金或社福點數，一改過去無法查詢的缺點，出示「桃園數位碼」可享有特約商店優惠、圖書借閱等功能。

為鼓勵市民下載新版市民卡APP，主辦單位除推出「早鳥註冊送桃園幣」活動，20至24日也推出「轉轉樂」活動，民眾玩「線上轉盤」遊戲，有機會獲得桃園幣50點，另有填問卷抽桃園幣活動，有機會抽中500點或1000點的桃園幣（各20名），歡迎市民朋友踴躍下載參加。

「桃園幣」目前可線上兌換超商咖啡、禮物卡、茶葉蛋等多種商品券，也提供市府喜憨兒商店飲品兌換券，兌換相當簡單且實惠；未來市民卡APP也將結合市府活動，例如桃園燈會辦理「集章打卡」活動，來鼓勵民眾多多參與市府的實體活動；桃園市民卡APP下載連結。

桃園市民卡新版APP上線後，可集點換市府喜憨兒店咖啡。（智發會提供）

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