板殯改建里民同意人數爭議 周勝考、民政局長林耀長交鋒

新北市立殯儀館是否原地立體化改建，市府昨晚舉行首場說明會，因市議員周勝考率主張遷建派到場抗議而草草結束。（記者黃子暘攝）

2025/01/16 17:43

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（板殯）是否原地立體化改建爭議，市議員周勝考今（16日）質詢表示，說明會簡報說板殯在地新海里有1346名里民同意，但連署名單分明包括五股、三重區民眾。對此，民政局長林耀長澄清，簡報僅稱方案發起人是新海里長，參與連署的是市民，未宣稱都是里民連署。

板殯是否原地立體化改建，市府昨晚舉行規劃改善首場說明會，因市議員周勝考率主張遷建派到場抗議而草草結束。

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周勝考今日質詢指出，民政局在說明會上宣稱有1346名新海里民同意原地改建，他希望民政局更正說法，因為連署民眾分明並非都是新海里民，第一頁他就看到5名五股人、3名三重人，民政局不可用不實的說明會與報告損害當地住戶權益，這有辱在地的反對聲音，會造成地方分裂。

林耀長回應，說明會並未宣稱連署民眾都是新海里民，僅稱是由新海里長宋靜庭發起的連署，參與連署的是1346名市民，市府將持續與民意溝通。

周勝考表示，他已收到3000多份「反對板殯擴建」的連署書，保證都是板橋在地民眾，待集齊1萬份，他就會送到市府、議會來陳情。議長蔣根煌則裁示民政局再繼續與議員、民意溝通。

宋靜庭則發文回擊，「其實不需要一直模糊焦點！別一直動員圍剿我這個陳情的里長，我是陳情人，不是提案人啦！搞不清楚可以不要亂說話嗎？一個里長能提什麼規劃案嗎？」宋靜庭表示，板殯能遷走最好，若真的喊「要搬」，就請針對市府、民政局，能搬走她絕對支持，拜託大眾認真請民政局快點表態，不要再犧牲新海里民了。

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